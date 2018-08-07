Согласно исследованию, средняя глобальная температура растет и уже примерно на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода.
Karštis darbe
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Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, а уровень моря - подняться на 10-60 метров. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщается на сайте издания в понедельник, 6 августа. По оценке ученых, в настоящее время средняя глобальная температура почти на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

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Выбросы парникового газа - не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может повлечь за собой ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в России, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

На основании публикации можно сделать вывод, что достичь цели Парижского соглашения по климату - сдерживания увеличения глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов - будет непросто, отмечает Институт изучения климата из немецкого Потсдама.

Deutsche Welle
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