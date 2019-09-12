В агентстве опасаются, что антибиотики скоро могут вообще оказаться бесполезными. Для этого нужно, чтобы количество резистентных бактерий в среде превысило определенный уровень. Одна из главных задач здравоохранения сегодня - предотвращать распространение "супербактерий" с сопротивляемостью к антибиотикам, считают медики.
В PHE отобрали 1300 образцов таких бактерий, среди которых были возбудители гонореи, стафилококка, воспаления мочеполовых путей, почек и кишечника. Все они обладают устойчивостью к лекарствам.
При этом большинство обнаруженных бактерий показывают сопротивляемость к так называемым антибиотикам "последнего резерва" - карбапенемам и колистину. Эти лекарства применяют только в самых тяжелых случаях.
"Бактерии получают новые механизмы сопротивления антибиотикам, усваивая части ДНК других бактерий", - объясняют в Public Health England. Кроме того, бактерии могут обрести сопротивляемость путем мутаций.
Какие могут быть последствия?
Обнаружение 19 новых генетических механизмов не означает, что в Британии появилось 19 новых, не излечимых антибиотиками болезней. Их может быть намного больше. Так, за последние пять лет в лаборатории Public Health England было обнаружено 32 вида бактерий, устойчивых ко всем испытанным на них антибиотикам.
Последствия распространения устойчивых к антибиотикам бактерий могут быть катастрофическими, говорят в организации. Без эффективных антибиотиков даже простая хирургическая операция будет связана с риском заражения - восстановление пациента будет длиться дольше, а летальных исходов станет больше.
Организации здравоохранения давно бьют тревогу в связи с появлением супербактерий. По статистике, сегодня от болезней, вызванных резистентными бактериями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество жертв таких заболеваний достигнет 10 млн человек.
В начале года в Давосе британский министр здравоохранения представил план борьбы с этой проблемой. Он связан с сокращением приема антибиотиков.
План правительства предполагает сокращение использование антибиотиков для лечения животных на 25% к 2020 году (по сравнению с уровнем 2016 года).
Судя по всему, этот метод работает. В августе нынешнего года клиника при британском Университете Бетси Кадваладр заявила, что количество заболеваний, возбужденных супербактериями, снизилось на 12,6% процентов за год, после того как пациентам начали реже выписывать антибиотики.
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