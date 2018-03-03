Союз литовских музыкантов выразил соболезнования семье и родственникам В. Норейки в своей записи в Facebook:

«Тяжелая утрата: сегодня утром скончался Виргилиюс Норейка. Выражаем соболезнования супруге Лорете, семье и всем родственникам. И всем нам - один за другим уходят корифеи века... Пусть они остаются как можно дольше в нашей памяти, а мы будем нести их искусство как ориентир... Спасибо за то, что вы были с нами, что вы научили наши сердца любить оперу».

В. Норейке за «высшее вокальное мастерство и немеркнущий талант» была присуждена Национальная премия в области культуры и искусства.

Норейка родился в 1935 году в Шяуляй. С 1957 года — солист Литовского театра оперы и балета (Вильнюс).

В 1965—1966 годах стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия), где исполнил партию Пинкертона в опере «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.

Жена — Лорета Бартусявичюте, солистка балета, педагог балета в Национальной школе искусств им. М. К. Чюрлёниса, также педагог-репетитор Литовского театра оперы и балета. Дети — сын Виргилиюс, дочь Раса (от первого брака).

Ученики о маэстро: ушла легенда





В последний вечер маэстро еще успел посетить его ученик, оперный солист, руководитель Театра оперы и балета Йонас Сакалаускас.

"Это был очень приятный человек, еще до того, как я попал к нему, он был моим любимым исполнителем, - сказал в интервью DELFI Сакалаускас. - Самое главное, он помогал нам, а молодому человеку, молодому исполнителю это очень важно. Он брал учеников на концерты, ездил с ними по всей Литве, мы видели, как он готовится, как готовит программу, общается с публикой".

По словам Сакалаускаса, В.Норейка передал ему немало практических знаний.

Проститься со своим учителем успел и другой его ученик Эдгарас Монтвидас.

"Сегодня утром завершилась целая эпоха литовскоой оперы - мы потеряли Маэстро. Я потерял своего учителя, профессора Виргилиюса Норейку. Я рад, что успел посетить его в воскресенье в Вильнюсе. Маэстро, как всегда, был в хорошем настроении, шутил, давал советы. Вечный покой ему, а семье и всем нам - соболезнования в связи с утратой легенды", - написал в сети Facebook Эдгарас Монтвидас.