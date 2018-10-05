Ученики начальных школ могут пользоваться Культурным паспортом

До конца этого года Министерство науки и образования выделяет на каждого ученика 1-4 классов по 5 евро для оплаты культурных мероприятий.
С января Культурные паспорта школьников получат и ученики других классов. Каждому из них выделять по 15 евро в год.
В этом году на Культурные паспорта школьников выделили 600 000 евро из структурных фондов ЕС.
Чтобы воспользоваться культурным паспортом, школа должна подключиться к системе. Согласно сообщению всем начальным школам выслали данные подключения к системе и всю необходимую информацию.
После того как школа подключится к системе, учитель может выбрать необходимую услуги из представленного списка. 5 евро можно использовать как на одну услугу, так и на несколько (зависит от стоимости).
Культурными паспортами школьников может пользоваться группа школьников или класс. К примеру, одна половина класса может идти в музей, а другая - на спектакль.
Министерство науки и образования указало, что каждая школа самостоятельно решит, как удобнее всего пользоваться этими паспортами.
По одиночке или с родителями ученики эти паспорта использовать не могут.
Сейчас для использования Культурного паспорта школьника можно выбирать из 246 видов деятельности, список пополняется. Больше всего услуг предлагают музеи и учреждения, предлагающие этнографические образовательные занятия.
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