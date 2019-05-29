В феврале 2016 года Грибаускайте купила участок в 16 соток в квартале Pašilių parkаs. Тогда там были пустые участки, правда была асфальтированная освещенная дорога и коммуникации около некоторых участков.

После того как участок в квартале купила президент, цены на землю там значительно поднялись. Однако через 3 месяца Грибаускайте продала эту землю, и "пузырь" лопнул.

Сегодня квартал изменился. Зеленого луга не осталось, на стройке работают строители, строительная техника.

Домов, в которых уже живут люди, там еще немного, а сам квартал никаким забором не обнесен.

На одном из участков журналисты встретили троих рабочих и спросили, какой из участков принадлежал президенту. Им указали на самый крайний участок, у леса.

"Вон тот, в стороне", – сказал один из мужчин. А на участке уже и дом построен, правда, это не дом Грибаускайте, это дом тех людей, которые купили участок.

Прораб Валдас сказал, что участок купила пара среднего возраста, люди строят себе дом.

"Дом будет двухэтажный, сейчас не хватает только крыши", – сказал он.

Сам участок – угловой, поэтому пространство там будет уединенное, рядом лес.

Житель Пашиляй Томас Лапе сказал DELFI, что сегодня дела в деревне обстоят неплохо. По его словам, инфраструктура улучшается, как и сообщение с городом, растет число жилых домов.

О том, что в этой деревне планировала поселиться президент, по его словам, жители уже не вспоминают, поскольку этот участок принадлежал ей недолго.

Лапе сказал, что, вероятно, Грибаускайте продала его, чтобы избежать возможного конфликта интересов, связанного с появившимся там карьером.

По его словам, община Пашиляй активно отстаивает свои права в суде, считая, что появление карьера в этом месте необоснованно.

На вопрос, изменилось бы что-нибудь, если бы президент не продала участок, он ответил - вряд ли.

Лапе сказал, что и в 2016 году информация о том, что президент продала участок не привела ни к печали, ни к радости местных жителей.

"Есть как есть. Тут нет ничего личного. Было такое чувство моральной гордости, но ничего личного", – сказал тогда DELFI Лапе.

Советник президента Дайва Ульбинайте тогда сказала, что президент продала участок, чтобы избежать конфликта интересов.

Она не хотела оказывать какое-либо влияние на назревавшую тяжбу между местной общиной и компанией Skaldenis, которая получила разрешения на разработку карьера в этой местности. Община в 2016 году обратилась в Административный суд Вильнюсского округа и выиграла дело, заставив Агентство по охране природы пересмотреть решение о том, что для получения разрешений не нужна оценка влияния на окружающую среду.

Однако Литовская геологическая служба разрешение не упразднила, поэтому дело все еще рассматривается в суде. Агентство по охране природы снова приняло решение, что никакая оценка не нужна. Это решение повторно обжаловано в суде. Поэтому дело еще не закрыто.

Между тем компания Skaldenis разрабатывает карьер в 200-300 м от некоторых домов, сам карьер находится рядом с Молетским шоссе, которое сейчас реконструируют. Песок из карьера и возят к месту реконструкции.

DELFI напоминает, что в 2016 г. когда Грибаускайте купила землю в Пашиляй, начался настоящий ажиотаж. Сообщалось, что после этого поднялись цены, а участки разобрали в одночасье.

Директор Realdata Арнольдас Антанавичюс сказал, что многие участки скупили спекулянты.

По его подсчетам, до того, как землю в Пашиляй купила президент, земля там стоила 7000-8000 за гектар, сам рынок был неактивным.

"Перед заявлением о покупке президента активность подскочила, а с нею - и цены. Видно, кто-то прознав о таком соседстве, решил заработать.

Первые сделки пошли в конце 2015 года, в начале 2016 года сотка уже стоила 10 000-11 000 евро, а перед тем, как президент сообщила о продаже участка, цены составляли 20 000 евро за га", – сказал он.

После этого сообщения, цены снизились, а с ними снизилась и активность.

Президент купила землю у компании Forteka за 50 000 евро. Позже участок был продан за ту же цену.