Около 200 человек в пятницу в Вильнюсе приняли участие в шествии, чтобы призвать политиков предпринимать более активные действия по борьбе с изменениями климата.
Protestas dėl klimato kaitos
© DELFI / Justina Maciūnaitė

Под звуки барабанов и речевки участники шествия прошли по проспекту Гедиминаса от Сейма до правительства.

"Мы хотим политической воли, которая обеспечила бы нам безопасное будущее", – сказала одна из организаторов акции протеста Сауле Андреевайте.

Участники акции призывали политиков и бизнес принимать меры для уменьшения выбросов в атмосферу вызывающих парниковый эффект газов, а при принятии решений исходить из новейших научных исследований.

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Шествие в Вильнюсе стало частью проходящих в мире акций протеста против потепления климата Fridays For Future ("Пятницы за будущее").

Неделю назад в подобной демонстрации в литовской столице также участвовало около 200 человек.

Всемирное движение Fridays For Future вдохновила девочка-подросток из Швеции Грета Тунберг.

Правительство Литвы в этом году решило присоединиться к инициативе других стран Европы закрепить в стране цель перехода к нейтральной для климата экономике до 2050 года.

В рамках достижения этой цели намечается больше инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, технологии по уловлению двуокиси углерода, а также побуждать потребителей менять свои привычки.

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