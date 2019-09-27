Под звуки барабанов и речевки участники шествия прошли по проспекту Гедиминаса от Сейма до правительства.
"Мы хотим политической воли, которая обеспечила бы нам безопасное будущее", – сказала одна из организаторов акции протеста Сауле Андреевайте.
Участники акции призывали политиков и бизнес принимать меры для уменьшения выбросов в атмосферу вызывающих парниковый эффект газов, а при принятии решений исходить из новейших научных исследований.
Шествие в Вильнюсе стало частью проходящих в мире акций протеста против потепления климата Fridays For Future ("Пятницы за будущее").
Неделю назад в подобной демонстрации в литовской столице также участвовало около 200 человек.
Всемирное движение Fridays For Future вдохновила девочка-подросток из Швеции Грета Тунберг.
Правительство Литвы в этом году решило присоединиться к инициативе других стран Европы закрепить в стране цель перехода к нейтральной для климата экономике до 2050 года.
В рамках достижения этой цели намечается больше инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, технологии по уловлению двуокиси углерода, а также побуждать потребителей менять свои привычки.
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