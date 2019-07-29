В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись участники экспедиции "Миссия Сибирь". Их принял президент Литвы Гитанас Науседа и поблагодарил за их самоотречение и работу. Участники экспедиции поделились с президентом своими впечатлениями, рассказали о миссии, подарили ему сочиненную песню и копию коплитстульпис (деревянный резной столб).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава экспедиции Арнольдас Фокас рассказал, что план был выполнен с лихвой.

"У нас был план - посетить как можно больше кладбищ. Все удалось. Команда спала по 4-5 часов, остальное время шло на выполнение поставленной задачи. Мы посетили 18 кладбищ – это немного больше, нежели мы планировали, 130 могил – это много. Я думаю, экспедиция удалась", – сказал Фокас.

"Встречи с живущими там литовцами мы заранее не планировали, поскольку не знали удастся ли встретиться. Удалось их найти, Было несколько встречи. Честно говоря, это уже второе-третье поколение ссыльных, которое не говорит по-литовски, но общение с ними пошло на пользу", – заметил он.

Общество

Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (11)

В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...

Суд пожалел юношу, избившего 17-летнюю жительницу Юрбаркаса (9)

В понедельник утром Таурагский участковый суд вынес...

Человечество исчерпало годовую норму ресурсов планеты

С середины семидесятых годов исследователи...

Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтикой

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...

Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (11)

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...

TOP новостей

Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (5)

Рынок недвижимости в Литве на данный момент...

Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (11)

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...

Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (118)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (11)

В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...

Президент Литвы: инвестиции Китая в Клайпедском порту могут навредить безопасности (10)

Литовский президент Гитанас Науседа в субботу...