Глава экспедиции Арнольдас Фокас рассказал, что план был выполнен с лихвой.
"У нас был план - посетить как можно больше кладбищ. Все удалось. Команда спала по 4-5 часов, остальное время шло на выполнение поставленной задачи. Мы посетили 18 кладбищ – это немного больше, нежели мы планировали, 130 могил – это много. Я думаю, экспедиция удалась", – сказал Фокас.
"Встречи с живущими там литовцами мы заранее не планировали, поскольку не знали удастся ли встретиться. Удалось их найти, Было несколько встречи. Честно говоря, это уже второе-третье поколение ссыльных, которое не говорит по-литовски, но общение с ними пошло на пользу", – заметил он.
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