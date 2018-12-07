Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна"

Рассуждая о том, насколько оправдан тезис, что кремлёвская агрессия выходит за пределы постсоветских стран, немецкий журналист, ведущий еженедельной передачи "ПО-RUССКИ с немецким акцентом" Борис Райтшустер заявил, что на Западе есть два лагеря, две ответные реакции на происходящие события: одна, как в Британии, где это осознают и говорят об этом, вторая - как в Германии, мол, ничего этого нету, Путин хочет мира, он – жертва антироссийских кампаний.

"В Германии это удивительная удача, насколько глубоко этот московский взгляд находится в умах людей", – подчеркнул журналист.

Литовский журналист, обозреватель издания Lietuvos Rytas Витаутас Бруверис сообщил, что вся Литва в преддверии грядущих выборов гадает о том, окажется ли в первом эшелоне литовских политиков свой для Кремля человек. Главной целью агентов Кремля, по мнению Витаутаса Брувериса, и стратегическим интересом россиян является политическая дестабилизация и хаос в стране.

"Иногда им не нужно прилагать никаких усилий – мы сами много делаем своими руками, – заявил Витаутас Бруверис. – Глубокий кризис демократии, в котором мы живём, – открытая площадка для игр Кремля, реальные возможности воздействовать на главные политические тренды в Литве. Я не думаю, что в обозримом будущем у Кремля есть реальная возможность изменить политический курс страны, но, если теперешний политический кризис в Литве будет усугубляться, если хаос и разнос общества и государства будет идти по всему периметру страны, я думаю, окно российских возможностей будет шире".

По мнению литовского журналиста, главным стратегическим интересом России является удержание в своём политическом информационном поле и оказание информационного влияния на представителей национальных меньшинств Литвы, в первую очередь русских и поляков, а также и на ту часть литовского населения, которая наиболее удобна для политической эксплуатации – это, в первую очередь, социально самые слабые, незащищенные слои населения, живущие в провинции.

Точкой отсчёта кремлёвской гибридной агрессии в Украине, по мнению военного журналиста Аркадия Бабченко, является Майдан в Киеве, бывший национально-освободительным движением, направленным на выход из империи.

"Украина изо всех сил выкарабкивается из этого болота, но очень мощные силы её тащат назад. Совка ещё вагон, людей, которые тянут страну назад, – вагон. Я бы не надеялся, что в Литве у них ничего не выйдет, потому что я вижу, что в Украине у них получается ровно то же самое. У них уже получается именно план раскачивания и насаждения хаоса. Я не знаю, победят эти люди или нет, надеюсь, что нет. Но не надо недооценивать этих людей. У них есть время, вагон бабла, ресурсы, мощная армия, и 140 млн человек, в той или иной степени поехавших головой. Это опасный сосед. Это – самое главное, что надо понимать. Я думаю, что будет большая война. Я думаю, что она неизбежна в любом случае", – сказал Аркадий Бабченко.

По мнению заместителя главного редактора украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева, украинская армия, находясь на физических границах Украины, на самом деле охраняет весь мир, всю Европу от реальной путинской агрессии. Между тем, полагает журналист, в настоящее время понятие войны затирается, и многие люди начинают полагать, что войны и не будет, поскольку Путину это якобы не выгодно. Журналист предостерёг политологов от совершения роковой ошибки – попытки "приставить свою голову Путину". "Вы никогда не решите за него. Это как угадывать поведение медведя, который проснулся из спячки и бродит вокруг дома – угадывать не надо, надо строить забор и держать ружьё. И при необходимости нужно будет стрелять. Быть сейчас за Россию – это как быть за Германию в 1939 году, называй ты себя либералом, как угодно, Россия – это сейчас абсолютное зло, и в первую очередь для соседних народов, в первую очередь для украинцев сейчас, для крымских татар абсолютное зло, но в конечном итоге это зло и для русских".

По мнению замредактора телеканала ATR, в настоящее время со стороны якобы либеральных медиа наблюдается адвокация действий Кремля.

"Даже такие либеральные издания, как "Медуза", находящаяся в Риге, всё ближе и ближе принимают позицию Путина: нападение российских регулярных войск на украинские корабли уже подаётся "Медузой" как некий инцидент, выносится версия, что это выгодно Порошенко. И это подаётся в русскоязычные умы по всему миру с помощью СМИ, которые в массовом сознании вызывают доверие", – сказал Айдер Муждабаев.

Журналист назвал такие средства массовой информации троянским конём на Западе, атакующим русскоговорящих людей в мире. По его мнению, надо ограничивать всяческое влияние русской пропаганды.

"Их надо реально сажать в тюрьму, они по-другому не понимают. Надо депортировать к чёртовой матери в их любимую родину, – сказал Айдер Муждабаев. – В любой стране мира, где есть российская угроза, нужно гнать отовсюду их СМИ, не давать им визы, не давать им въезжать, не давать им тут работать, не давать им создавать свои гибридные СМИ".

Журналист исключил возможность апеллирования в данном случае к необходимости свободы слова и демократических прав.

"В отношении убийцы свобода слова не действует. Они – наши убийцы, – сказал Айдер Муждабаев. – Мой интерес в этой войне – это интерес каждого: выжить. Мой интерес не в том, чтобы была свобода слова у русского пропагандиста. Нафига он мне не нужен, если он угрожает моей жизни, вашей жизни, жизни ваших детей, каждому в Украине, каждому в Литве. Прошло время либеральных отношений с этими людьми, и уже даже на Западе начинают понимать, что надо сажать, надо закрывать, надо прекращать это гибридное вторжение на Запад.

"Русским удалось внести в головы западных политиков, что Украина тоже виновата, что она тоже что-то делала не так, неправильно. Это приводит к неправильной оценке рисков в отношении агрессивного российского режима, который представляет страшную угрозу всем – украинцам, литовцам, латышам, эстонцам, финнам, и в конце концов даже американцам, просто не до всех это ещё в равной мере дошло".

"Когда мы говорим, что Украина ни в чём не виновата, мы попадаемся на кремлёвский нарратив. Этим мы оправдываем насилие, – отметил Борис Райсшустер. – Это можно доводить до умов грубым сравнением с изнасилованием. Как бы себя не вела жертва, акт насилия это не оправдывает".

"У меня есть замечательное средство, как бороться со всеми этими нарративами. Оно называется "нах*р", – сказал Аркадий Бабченко. "А вот у вас Порошенко..." – "Нах*р!" – "А вот у вас в Украине..." – "Нах*р!". Ты либо поддерживаешь Украину, понимаешь, что это – захватническая, агрессивная война, либо нах*р".

Участники дискуссии поделились видением грядущих глобальных военных действий. Айдер Муждабаев выразил уверенность, что столкновение России с НАТО начнётся с большой войны с Украиной. По мнению Аркадия Бабченко, россияне ментально уже находятся в состоянии войны. "Они воюют, но не с Украиной, они обороняются от проклятых пиндосов, которые хотят выпить их нефть-матушку. Поэтому если они решат, что американцы на них нападают, то нажмут красную кнопку", – сказал публицист.

По мнению Айдера Муждабаева, без внешней поддержки режим в России способен продержаться лишь два-три месяца. Между тем 85% средств на его поддержание поступает из Европейского Союза.

"Европейский Союз – это спонсор путинизма, спонсор войны в Сирии, спонсор аннексии Крыма, спонсор путинской армии, спонсор путинской Росгвардии, – заявил журналист. – Это – спонсор всего, чем Путин подавляет свой народ".