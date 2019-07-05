Организаторам проекта это решение посольства непонятно поскольку миссия никак не связана с политикой.

"Сибирская природа очень быстро захватывает территорию кладбищ, и от них без присмотра не остается и следа. Если бы не "Миссия Сибирь", то часть кладбищ сегодня нельзя было бы найти и идентифицировать. Очень жаль, что присмотр за кладбищами перешел в политическую плоскость", – сказала глава проекта Айсте Эйдукайтите.

С начала этого года разрабатывались два плана экспедиции - для Красноярска и Казахстана.

"Мы готовились и к Красноярску и к Казахстану – рассматривали разные планы для обеих стран, команда встречается как с бывшими ссыльными, вернувшимися из Красноярска, так и с политическими заключенными, которые отбывали срок в Казахстане. Конечно, это требовало в два раза больше усилий, но главное - миссия в этом году будет продолжена", – сказала Эйдукайтите.

"Миссию Сибирь" проводят с 2006 г. В этом году будет работать уже 18-ая команда, которая 17 июля отправится в Казахстан.

"В Литве еще очень немногие знают о местах ссылки и заключения в Казахстане. В прошлом году мы посетили действовавшие там советские лагеря, где во время сталинских репрессий, как предполагают, находилось около 20 000 политзаключенных из Литвы. В этом году исполняется 65 лет со дня Кенгирского восстания заключенных, в котором важную роль сыграли литовцы", – заметила Эйдукайтите.

С 2006 г. участники миссии привели в порядок больше 150 кладбищ. Большая часть этих кладбищ находится на территории России.

Все желающие могут стать спонсорами "Миссии Сибирь" и пожертвовать деньги, позвонив по номерам 1891 – 3 евро или 1892 – 5 евро или пожертвовать деньги через портал aukok.lt.