Посольство Российской Федерации второй год подряд отказалось выдавать визы участникам экспедиции "Миссия Сибирь". Команда "Миссии Сибирь 19" планировала ехать в Красноярск и осуществить прошлогодний план - привести в порядок могилы и встретиться с живущими там литовцами.
Misija Sibiras

Организаторам проекта это решение посольства непонятно поскольку миссия никак не связана с политикой.

"Сибирская природа очень быстро захватывает территорию кладбищ, и от них без присмотра не остается и следа. Если бы не "Миссия Сибирь", то часть кладбищ сегодня нельзя было бы найти и идентифицировать. Очень жаль, что присмотр за кладбищами перешел в политическую плоскость", – сказала глава проекта Айсте Эйдукайтите.

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С начала этого года разрабатывались два плана экспедиции - для Красноярска и Казахстана.

"Мы готовились и к Красноярску и к Казахстану – рассматривали разные планы для обеих стран, команда встречается как с бывшими ссыльными, вернувшимися из Красноярска, так и с политическими заключенными, которые отбывали срок в Казахстане. Конечно, это требовало в два раза больше усилий, но главное - миссия в этом году будет продолжена", – сказала Эйдукайтите.

"Миссию Сибирь" проводят с 2006 г. В этом году будет работать уже 18-ая команда, которая 17 июля отправится в Казахстан.

"В Литве еще очень немногие знают о местах ссылки и заключения в Казахстане. В прошлом году мы посетили действовавшие там советские лагеря, где во время сталинских репрессий, как предполагают, находилось около 20 000 политзаключенных из Литвы. В этом году исполняется 65 лет со дня Кенгирского восстания заключенных, в котором важную роль сыграли литовцы", – заметила Эйдукайтите.

С 2006 г. участники миссии привели в порядок больше 150 кладбищ. Большая часть этих кладбищ находится на территории России.

Все желающие могут стать спонсорами "Миссии Сибирь" и пожертвовать деньги, позвонив по номерам 1891 – 3 евро или 1892 – 5 евро или пожертвовать деньги через портал aukok.lt.

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