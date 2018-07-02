"Я участвую уже не в первом Празднике песни. На этот раз, насколько я понимаю, конкурс на организацию питания выиграло какое-то индивидуальное предприятие. С 12 ч. я два часа ждала обеда и получила только гуляш и суп", – сказала DELFI участница праздника.

По словам женщины, картошки не осталось, салат не привезли, а "было еще немало ненакормленных коллективов, которые не могут ждать, поскольку ждут репетицию на другом стадионе".

"Я думаю, что кто-то должен взять на себя ответственность. Спасибо волонтерам, они не виноваты, что организаторы не могут организовать доставку еды, и везут ее два часа, и все не туда, путают ужин с обедом, забывают салат. В другой раз дамы могли бы меньше кричать на волонтеров за то, что они медленно накладывают еду, встали бы сами!", – писала участница.

Директор Праздника песни Саулюс Ляуса сказал, что сегодня первый день массовой доставки пищи участникам праздника.

"Из 8 местах, где репетируют и обедом кормят участников Дня танца и Вечера ансамблей, в одном действительно были большие проблемы. Машины поехали не на тот объект, поэтому они прибыли с опозданием, часть порций была неполной", – сказал Ляуса.

На объект выехали координатор и директор Праздника песни, вызвали представителей компании, которая выиграла конкурс на доставку еды.

"На месте было принято решение компенсировать недостающую часть обеденных порций во время ужина, который уже привезли. Созвали заседание представителей компаний, организующих питание участников праздника, срочно готовят дополнительную еду на ужин, чтобы компенсировать то, что отдали вместо обеда", – сказал Ляуса.

По его словам, в расписании на еду выделяется 1-2,5 часа, чтобы все успели поесть, но погодные условия корректируют расписание, это большой вызов.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завтра подобная ситуация не повторилась. Все недочеты в организации питания фиксируют инспекторы Государственной продовольственно-ветеринарной службы", – сказал Ляуса.

28 июня директор компании Ovantis Йоланта Адомайтите сказала, что питание участников праздника будут поставлять три компании. Главное, чтобы еда была безопасной, вкусной и горячей. Детям и взрослым будут готовить те же блюда.

Она заметила, что самый большой вызов – все, ведь придется кормить очень много людей, около 65 000.