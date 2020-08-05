"Дни столицы" в этом году пройдут 4-6 сентября. Организатор - ПУ Vilniaus Festivaliai. В редакцию Delfi обратилась участница, которая регистрировала место в пространстве Stiliaus lokacija.

Инга (настоящее имя редакции известно) сказала, что некоторые организаторы, прикрываясь COVID-19, пользуются своим положением и всю ответственность перекладывают на участников.

Дизайнер была удивлена, когда узнала, что если мероприятие не состоится из-за COVID-19, денег участникам не вернут (взносы составляют 170-300 евро).

"Мы каждый день наблюдаем за ситуацией в Литве и в других странах Европы. Я думаю, все должны поровну разделять ответственность, со стороны это выглядит как обман. Правительство ужесточает требования, мы уже должны ходить в масках и т.д., а тут организуют мероприятие, а если оно не состоится, деньги не вернут", – возмущалась Инга.

По ее словам, организаторы предлагают альтернативу – перенос платы на другое мероприятие.

"Это абсурд, ведь могут проводить что-то и в Каролинишкес или еще где-то, как, например, Pelenė Kitaip провели мероприятие, а людей не было, многие понесли убытки. Такой бизнес, когда деньги берешь, а за результат не отвечаешь из-за COVID-19, кажется, становится нормой", – сказала Инга.

Она заметила, что "Дни столицы" - это такое же важное мероприятие, как ярмарка Казюкаса, Праздник моря, Ярмарка народов и Рождество.

"Все регистрируются, хотят участвовать, но опасаемся, что лишимся денег, уже не говоря о том, что ничего не заработаем. Ведь денег стоит и сырье, и работа, семьи надо кормить. (...) Могли бы хотя бы разделить риск пополам", – сказала дизайнер.

Организатор пространства Stiliaus Lokacija Эрика Келе подчеркнула, что если мероприятие отменят из-за COVID-19, всем взносы вернут. По ее словам, ситуация в стране вызывает немало вопросов, поэтому нормально, что у всех они возникают. В данном случае она сказала, что произошла ошибка.

"Мы информировали участников, которые обращались, что если они не захотят перенести плату в фонд других мероприятий, то им вернут деньги. Понятно, что люди реагируют чувствительно, а тут закралась ошибка. Мы поняли ее - не донесли информацию, что взнос можно вернуть. Разослали всем участникам Stiliaus Lokacija дополнительное письмо, в котором подчеркнули, что если мероприятие не состоится, деньги вернут", – сказала Келе.

Председатель правления Ассоциации индустрии, которая занимается различными мероприятиями, Гедиминас Яунюс сказал, что в этот период организаторы и заказчики стараются в договорах предусмотреть все обстоятельства.

"Практика еще только формируется, мы видим, что люди стараются избегать ненужных расходов, чтобы при переносе мероприятия было как можно меньше ущерба. Важно оценить и заморозку финансовых потоков, если мероприятие перенесут на более поздний срок", – заметил Яунюс.

По его словам, ему не известна такая практика, при которой все расходы ложатся на плечи участников.

Он также заметил, что пока неизвестно, что будет с мероприятиями в закрытых помещениях после 30 сентября, поскольку правительство порядок на этот счет не представило.