Сабина рассказала, что в детстве сама сталкивалась с проявлением расизма в свой адрес из-за не совсем белорусской внешности.

"В школе я сама была подвержена расизму. Это продолжалось с класса 3 по 7. Из-за того, что мой папа азербайджанец, получилось так, что я явно выгляжу немного не как белоруска, поэтому было много упреков со стороны одноклассников и одноклассниц. Но эти времена прошли, мне удалось это побороть. И я считаю, что равенство, права человека, это очень важно, и мы должны стараться их продвигать", - говорит она.

О предстоящей акции девушка узнала за пару часов до нее в социальной сети Facebook. В описании мероприятия говорилось о том, что шествие будет сопровождать полиция, предлагалось самостоятельно подготовить плакаты с надписью "Black Live Matter" (Жизни чёрных важны - Ред.).

"Плакаты были личной инициативой, никто никого не курировал. Кто с чем приходил, так они и шли, - рассказывает участница о том, как на акции появились плакаты. - Этот плакат (плакат с надписью F**k the police, который вызвал волну критики - Ред.) меня и многих моих друзей подкосил, мы изначально его не видели. Для меня это было шоком. Нас сопровождала полиция, нам была обеспечена полная безопасность, нас никто не трогал, для меня это было странно. Но потом случилось то, что позволило мне оправдать данный плакат: мы подходили к Кафедральной площади, и все начали кричать Ačiū, policija (Спасибо, полиция - Ред.). И только в тот момент я смогла как-то оправдать этот плакат. Ну, хотя бы так. И, поскольку нам самим приходилось делать плакаты, этот будет на совести людей, которые его принесли", - комментирует она.

Сабина также поделилась мнением относительно сложившейся вокруг протестной акции, в частности, плаката, дискуссии. Ей довелось видеть множество негативных постов, в том числе от ее друзей и знакомых.

"Было много постов о том, что это неправильно, ведь когда полиция спасала, помогала, вы все кричали с балконов "вы такие молодцы", а потом этот момент, с этим плакатом - это странно. Хотелось бы, чтобы такого плаката не было, и я лично не поддерживаю данный плакат (...) При чем здесь полиция Литвы, когда мы здесь не на протесте? Для меня лично это было выражением личной позиции, что все равны", - заключает девушка.

На вопрос о том, актуальна ли эта проблема для Литвы, Сабина заявила, что она лично этой проблемы не видит.

"В Литве, мне кажется, очень толерантные люди. И, несмотря на то, что я лично не вижу этой проблемы, я думаю, что в любом случае найдется человек, который скажет, что он с этим столкнулся, возможно даже и в Литве. Поэтому, я считаю, что дискриминация существует, с ней нужно бороться, но, возможно, уже не в той мере, как это было раньше", - рассказывает она.

Кроме того, девушка сказала, что в случае возникновения каких-либо внутрилитовских проблем и акций протеста, она готова вместе в литовцами выйти на протесты и поддерживать их.

"Для меня Литва - уже родная страна, где я живу, учусь и не только. Для меня очень важно поддерживать сообщество, в котором я живу, и быть причастной к тому, что происходит. И да, если будут какие-то проблемы, я обязательно вместе с литовцами и литовками буду протестовать или буду поддерживать", - заключила она.