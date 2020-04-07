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Литовское Национальное образовательное агентство (НОА, кроме уже выданных ученикам 2 тыс. планшетных компьютеров для удаленного обучения, на этой неделе должно предоставить еще 15 тыс. таких планшетов с интернетом, заявил временный глава агентства Вайнас Браздейкис.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

По его словам, в целом были подписаны договора с различными поставщиками и уже приобретено около 20 тыс. планшетов Huawei, Samsung и Lenovo, средняя стоимость одного составляет около 150-160 евро. Половину из них, то есть 10 тыс. планшетов Samsung Galaxy Tab A предоставит телекоммуникационная компания Telia.

По информации агентства, также приобретена услуга интернета на два месяца, на один компьютер это будет стоить около 2,4 евро.

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В целом планировалось приобрести и передать семьям с финансовыми трудностями 35 тыс. планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения, однако закупки затянулись, поскольку не было найдено ноутбуков по желаемой цене – не более 500 евро за один. По словам В. Браздейкиса, будет приобретено лишь около 3 тыс. ноутбуков, соответствующих условиям, поэтому не исключено, что они могут быть заменены планшетами.

"Общее количество точно будет 35 тыс., сейчас решается вопрос о том, что делать с ноутбуками", – сказал он.

Как сообщалось, 2 тыс. первых приобретенных планшетных компьютеров были доставлены в самоуправления в пятницу. В ближайшие дни должна быть поставлена еще 1 тыс. единиц с интернетом.

Поскольку с 16 марта в Литве введено карантин, в школах на две недели были объявлены каникулы, а уже неделю ведется удаленное обучение. Так как у части школьников нет средств для дистанционного обучения, министерство решило закупить устройства для детей в малоимущих семьях.

ru.DELFI.lt
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