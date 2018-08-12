Полиция просит суд взять двоих подозреваемых под стражу, а третьему назначить более мягкую меру пресечения. Все задержанные ранее не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности, сказал LRT представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, несчастье произошло в результате потасовки между двумя компаниями.
"Произошел конфликт между подростками. Двое шли и наткнулись на компанию других молодых людей, произошла потасовка, конфликт не был серьезным, но один в результате скончался", – сказал Матонис.
По его словам, участники конфликта не были знакомы. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
По данным Департамента полиции, во время потасовки молодой человек 2001 г.р. упал на асфальт, ударился головой и скончался.
Сообщение о трагедии поступило в субботу, 11 августа, в 17.53 ч. Сообщалось, что на ул. Моколу лежит избитый юноша. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.
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