Как сказал историк, депутат Арвидас Анушаускас, мотив предательства Кубилинскаса был прост – за антисоветское стихотворение он был исключен из писательских организаций и очень хотел вернуться. Это МГБ ему обещало.

"В его творчестве нет раскаяния. Казалось бы, творчество для детей отделено от его персоны, но из-за упомянутых поступков не получается вознести его на пьедестал и включить его творчество в учебники. Я думаю, мы до сих пор сквозь пальцы смотрим на эти обстоятельства. Даже там, где печатают его творчество, не рассказывают о его предательстве, а такие ссылки должны быть", - сказал Анушаускас.

Книги Кубилинскаса для детей издавали многие издательства, включая Alma Littera, которое отказалось от сотрудничества с Рутой Ванагайте.

Отношение к поэту неоднозначное. В 2011 г. на сайте журнала Veidas появилась статья, в которой поэт Витаутас В. Ландсбергис поднял вопрос, как сочетать очень плохие поступки Кубилинскаса с красивыми детскими стихами.

"Предательский поступок Кубилинскаса не должны оправдывать, но в школе все же надо преподавать его поэзию, представляя исторический и биографический контекст. Лучшей (парадоксальной) психодрамы не придумаешь – убийца и детский поэт. А ведь задача искусства - учить думать и прощать. Свою историю, т.е. себя. Не только учиться раскрашивать в черно-белых красках", - писал Витаутас В. Ландсбергис.

На сайте Литовского центра исследования геноцида и сопротивления kgbveikla.lt напоминают, что Кубилинскас в годы нацистской оккупации напечатал антисоветские стихи, поэмы, за которые в 1946 году его исключили из секции молодых поэтов Союза писателей.

В 1946 г. госбезопасность завербовала Кубилинскаса и послала работать учителем в школу Луняжериса (Варенский округ). По иным данным - за антисоветские стихи он лишился возможности работать в Вильнюсе, был исключен из Союза писателей и сам уехал в удаленную деревню. Новый учитель заинтересовал партизан, они попросили у него разрешения напечатать его стихи в партизанских изданиях.

Сначала Кубилинскас не соглашался, а потом попросил о встрече с Адольфасом Раманаускасом-Ванагасом.

Ванагас пригласил Кубилинскаса на праздник награждения партизан, предлагал ему уйти с должности учителя и прийти в штаб, чтобы издавать подпольные издания.

У Кубилинскаса появилась возможность "искупить свою вину перед советской властью", он согласился стать связным и одновременно написал письмо первому секретарю ЦК ЛКП Антанасу Снечкусу, изложив, в каком положении он оказался.

Тот переслал письмо Кубилинскаса полковнику И.Почкаю, командующему 2-го отдела МГБ. В 1947 г. Кубилинскаса завербовал МГБ. Он стал агентом "Вороном". В обмен за успешное сотрудничество с МГБ он получил возможность вернуться в университет, работать писателем, получить материальную помощь.

Кубилинскас помог МГБ завербовать своего друга поэта Альгирдаса Скинкиса (агент "Ритас"). Оба они начали работать в штабе партизан. Агент "Ворон" выяснил, где находятся оба бункера в Калесникайском лесу и 7 марта 1949 г. вместе со Скинкисом застрелил спавшего в бункере командующего Дайнавским партизанским округом Бенедиктаса Лабенскаса–Карюнаса.

Кубилинскас выстрелил первым, Скинкис, как учили сотрудники госбезопасности, сделал контрольный выстрел, потом Кубилинскас выстрелил еще раз.

Затем они отправились в Алитус и выдали чекистам местоположение штаба командующего Казимирайтского отряда Дайнавского округа Вацловаса Вовериса-Жайбаса. После - переоделись в военную форму и проводили их к бункеру, который окружили несколько раз. В бою погиб Жайбас, командующий штабом Викторас Казлаускас–Ванагас, командующий группы Железный волк Пятрас Шиланскас-Лабутис, командующий отрядом Йонас Казлаускас–Шермукснис и еще несколько партизан. Всего по вине агента "Ворона" погибли 15 партизан. Кубилинскас умер в 1962 г. в Доме творчества Малеевка (под Москвой) от передозировки алкоголя.