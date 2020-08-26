"В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сообщила в среду радиостанции LRT radijas руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории страны.

"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции

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Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем указали, что боятся расправы.

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Э. Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются от нескольких недель до полугода.

Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитерным исключением.

"Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших белорусах Э. Гудзинскайте.

Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством в середине августа, когда режим Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять мирные протесты.