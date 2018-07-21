Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро, живешь на хуторе, у тебя нет машины, и в твою деревню не едут автобусы? О жизни на хуторе рассказывает журналист издания Tauragės kurjeris.
© Tauragės kurjeris

Городскому человеку такую жизнь представить себе сложно. Однако жительнице деревни Бейгеришкяй Эрике Петкене такая жизнь кажется настоящим раем. В деревне всего три удаленных друг от друга усадьбы, там царит покой, который лишь изредка нарушают незваные проезжие. Однако журналистов здесь не боятся – напротив, гостей здесь всегда ждут.

Информации об этом селе Таурагского района немного. Это деревня в 5 км от Таураге у деревни Стайгине и железнодорожного моста через реку Эжеруона. В 2001 г, в деревне было 12 жителей. Сейчас осталось 6. Вот и вся информация.

Рядом с железнодорожным мостом в ухоженной усадьбе живет 80-летняя Эрика Петкене. Живет она не одна, а с сыном Вигантасом. С другой стороны усадьбы течет река Юра. Вид великолепный. Весной и осенью сюда приезжают рыбаки. Одна беда - машины они ставят у самой реки. "Куда смотрят инспекторы?", - удивляется Вигантас.

Эрика сажает незваных гостей за стол и говорит, что писать-то им будет не о чем. Однако ей есть что рассказать. С ней живет собака Пукис, которую она с сыном нашла у леса, на солнце нежатся два кота, рядом на лугу пасутся коровы, в хлеву хрюкают поросята. Вот и все хозяйство. Эрика сказала, что поросят найти сложно, из-за африканской чумы купить их практически невозможно.

Сейчас в деревне три усадьбы. Здесь никогда не было много людей. А потом и из тех немногих одни умерли, другие уехали в город или в соседние деревни.

У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой
© Tauragės kurjeris

Дом, в котором живут Петкусы в 1925 г. построил дед Эрики. Он практически не изменился, только недавно родственники помогли заменить окна на пластиковые. Во времена Сметоны, по словам Эрики, неподалеку действовала школа. В советское время ее перенесли в Пожерунай.

"Это родина моей матери. Когда мама вышла замуж, уехала в Вайнуту. Я там родилась. Когда здесь никого не осталось, в 1960 г., я вернуласьь сюда, домой", – рассказала Эрика.

Не страшно ли им жить на хуторе? Эрика и Вигантас удивленно спрашивают - а чего бояться?

В деревне спокойно, редко кто проезжает мимо. Если случается беда, Эрика обращается к соседям за помощью.

"Но того, что было прежде, не осталось. Когда мы сеяли рожь, бывало собираешь урожай, сосед мимо едет на велосипеде, остановится, за косу и на помощь. И просить не надо было, сами на помощь приходили. Всегда. А сейчас надо просить, спрашивать, сколько заплатить, никто бесплатно ничего не делает.

Пока муж был жив, жили неплохо, легче было. 8 лет назад похоронила", – вспоминает Эрика. А как добраться в Таураге, если надо к врачу или в магазин? Есть два варианта – или нанимать того, у кого есть машина, или вызывать такси.

"А к врачам... Зачем к ним ходить? Я не болею. Бывает, простываю зимой, тогда пью лекарства. Иногда давление поднимается. Вот и все мои болезни", – радуется Эрика.

На вопрос, чего на хуторе больше всего не хватает, может, надо передать что-то староству, Эрика отвечает, что есть все, что нужно.

"Нет, все в порядке, со староством мы дружим. И наша староста Дангуоле Ятаутене очень хорошая. Никто ее не ругает, она за всеми присматривает", – сказала Эрика.

На вопрос, какую пенсию она получает, Эрика сказала, что сейчас уже неплохую - 157 евро (вместе со вдовьей пенсией). Как прожить на такие деньги, удивляется журналист?

"Когда-то пенсия была 120 евро. Мне немного не хватило стажа. Я работала сторожем на кладбище, на работу далеко было ходить, ничего ближе не было. Скотинка помогает выжить.

Овощи сами выращиваем. Когда слышу по телевизору, какие пенсии получают в других странах, ненадолго поднимается злость. Стараюсь не думать об этом. Даже не представляю, как бы жила, если бы пенсия была 500 евро, наверное, не знала бы, что делать", – сказала Эрика.

За небольшую пенсию Эрика власть не ругает – что это даст, просто живешь себе и все, ведь живой в землю не заберешься.

Восстановятся ли когда-нибудь пустеющие деревни или их ждет печальная судьба?

"Не знаю, что будет с Бейгеришкяй, наша деревенька рядом с городом, но удаленные деревеньки исчезнут", – убежден Вигантас.

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