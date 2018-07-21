У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой

Городскому человеку такую жизнь представить себе сложно. Однако жительнице деревни Бейгеришкяй Эрике Петкене такая жизнь кажется настоящим раем. В деревне всего три удаленных друг от друга усадьбы, там царит покой, который лишь изредка нарушают незваные проезжие. Однако журналистов здесь не боятся – напротив, гостей здесь всегда ждут.

Информации об этом селе Таурагского района немного. Это деревня в 5 км от Таураге у деревни Стайгине и железнодорожного моста через реку Эжеруона. В 2001 г, в деревне было 12 жителей. Сейчас осталось 6. Вот и вся информация.

Рядом с железнодорожным мостом в ухоженной усадьбе живет 80-летняя Эрика Петкене. Живет она не одна, а с сыном Вигантасом. С другой стороны усадьбы течет река Юра. Вид великолепный. Весной и осенью сюда приезжают рыбаки. Одна беда - машины они ставят у самой реки. "Куда смотрят инспекторы?", - удивляется Вигантас.

Эрика сажает незваных гостей за стол и говорит, что писать-то им будет не о чем. Однако ей есть что рассказать. С ней живет собака Пукис, которую она с сыном нашла у леса, на солнце нежатся два кота, рядом на лугу пасутся коровы, в хлеву хрюкают поросята. Вот и все хозяйство. Эрика сказала, что поросят найти сложно, из-за африканской чумы купить их практически невозможно.

Сейчас в деревне три усадьбы. Здесь никогда не было много людей. А потом и из тех немногих одни умерли, другие уехали в город или в соседние деревни.

© Tauragės kurjeris

Дом, в котором живут Петкусы в 1925 г. построил дед Эрики. Он практически не изменился, только недавно родственники помогли заменить окна на пластиковые. Во времена Сметоны, по словам Эрики, неподалеку действовала школа. В советское время ее перенесли в Пожерунай.

"Это родина моей матери. Когда мама вышла замуж, уехала в Вайнуту. Я там родилась. Когда здесь никого не осталось, в 1960 г., я вернуласьь сюда, домой", – рассказала Эрика.

Не страшно ли им жить на хуторе? Эрика и Вигантас удивленно спрашивают - а чего бояться?

В деревне спокойно, редко кто проезжает мимо. Если случается беда, Эрика обращается к соседям за помощью.

"Но того, что было прежде, не осталось. Когда мы сеяли рожь, бывало собираешь урожай, сосед мимо едет на велосипеде, остановится, за косу и на помощь. И просить не надо было, сами на помощь приходили. Всегда. А сейчас надо просить, спрашивать, сколько заплатить, никто бесплатно ничего не делает.

Пока муж был жив, жили неплохо, легче было. 8 лет назад похоронила", – вспоминает Эрика. А как добраться в Таураге, если надо к врачу или в магазин? Есть два варианта – или нанимать того, у кого есть машина, или вызывать такси.

"А к врачам... Зачем к ним ходить? Я не болею. Бывает, простываю зимой, тогда пью лекарства. Иногда давление поднимается. Вот и все мои болезни", – радуется Эрика.

На вопрос, чего на хуторе больше всего не хватает, может, надо передать что-то староству, Эрика отвечает, что есть все, что нужно.

"Нет, все в порядке, со староством мы дружим. И наша староста Дангуоле Ятаутене очень хорошая. Никто ее не ругает, она за всеми присматривает", – сказала Эрика.

На вопрос, какую пенсию она получает, Эрика сказала, что сейчас уже неплохую - 157 евро (вместе со вдовьей пенсией). Как прожить на такие деньги, удивляется журналист?

"Когда-то пенсия была 120 евро. Мне немного не хватило стажа. Я работала сторожем на кладбище, на работу далеко было ходить, ничего ближе не было. Скотинка помогает выжить.

Овощи сами выращиваем. Когда слышу по телевизору, какие пенсии получают в других странах, ненадолго поднимается злость. Стараюсь не думать об этом. Даже не представляю, как бы жила, если бы пенсия была 500 евро, наверное, не знала бы, что делать", – сказала Эрика.

За небольшую пенсию Эрика власть не ругает – что это даст, просто живешь себе и все, ведь живой в землю не заберешься.

Восстановятся ли когда-нибудь пустеющие деревни или их ждет печальная судьба?

"Не знаю, что будет с Бейгеришкяй, наша деревенька рядом с городом, но удаленные деревеньки исчезнут", – убежден Вигантас.