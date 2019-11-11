У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю

Сумму налога можно узнать в системе декларации доходов ГНИ deklaravimas.vmi.lt, а также на Mano VMI или по номеру 1882. Тем жителям, которые не пользуются электронными услугами, ГНИ рассылает письма.
Жители Литвы, которые являются клиентами системы Mano VMI, могут получить информацию о налоге на землю по номеру 1882 - их ждет автоматическое сообщение. Эта услуга предоставляется 24/7 и облегчает получение информации. Идентифицированные клиенты Mano VMI так могут узнать сумму налога, код взноса и срок, до которого надо заплатить налог. Автоматическая система сообщит, если у человека есть другие долги.
Если жители столкнулись с финансовыми проблемами и не могут заплатить налог в указанный срок, они могут обращаться в ГНИ и договориться о выплате налога частями. Такую заявку жители могут подать и электронным способом. Если налог платят за другого человека важно указать его имя, фамилию и персональный код.
Налог можно заплатить в банковском отделении, на почте, в терминале Perlаs, в киосках печати и в других местах, где принимают платежи.
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