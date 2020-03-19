"Мы живем в Антакальнисе, еще до карантина мы придерживались всех требований безопасности. Наш маршрут был дом–лес (на машине). Вчера на странице нашего жилтоварищества в фейсбуке разместили сообщение, что у жительницы соседнего дома диагностировали коронавирус. Человек рассказал, что семья вернулась из страны, которая не была в группе риска, они ходили в магазин, на детскую площадку, были на автомобильной стоянке", – рассказала жительница Вильнюса.
По ее словам, она своих детей на детскую площадку во время карантина не выпускает, но в окно видит, что немало семей гуляет с детьми на улице.
"Может кто-то и дезинфицирует перила, но я не видела такого. Важно напомнить,что на внешних поверхностях вирус сохраняется в течение длительного времени (около 3 часов, по данным ученых), поэтому детских площадок надо избегать", – сказала женщина.
На данный момент в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса.
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