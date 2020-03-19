aA
Коронавирус может быть очень близко, – в этом убедилась жительница Вильнюса, которая узнала, что болезнь диагностировали у члена живущей рядом семьи. Перед этим члены этой семьи ходили в магазин, на детскую площадку у дома, были на автомобильной стоянке.
Vaikų žaidimų aikštelė
Vaikų žaidimų aikštelė
© Shutterstock

"Мы живем в Антакальнисе, еще до карантина мы придерживались всех требований безопасности. Наш маршрут был дом–лес (на машине). Вчера на странице нашего жилтоварищества в фейсбуке разместили сообщение, что у жительницы соседнего дома диагностировали коронавирус. Человек рассказал, что семья вернулась из страны, которая не была в группе риска, они ходили в магазин, на детскую площадку, были на автомобильной стоянке", – рассказала жительница Вильнюса.

Статьи по теме:
Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских  (45)
Женщина рассказала, что пришлось пережить семье зараженного коронавирусом: есть и другая сторона  (34)

По ее словам, она своих детей на детскую площадку во время карантина не выпускает, но в окно видит, что немало семей гуляет с детьми на улице.

"Может кто-то и дезинфицирует перила, но я не видела такого. Важно напомнить,что на внешних поверхностях вирус сохраняется в течение длительного времени (около 3 часов, по данным ученых), поэтому детских площадок надо избегать", – сказала женщина.

На данный момент в Литве диагностировали 36 случаев коронавируса.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (25)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

Как в маленьком итальянском городе остановили коронавирус (6)

В маленьком городе на севере Италии остановили...

TOP новостей

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (25)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

У женщины диагностировали коронавирус: перед этим семья была на детской площадке и в магазине (2)

Коронавирус может быть очень близко, – в этом убедилась...

Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских (45)

В Литве подтверждено больше 30 случаев коронавируса ,...

Глава Минздрава: как минимум придется ограничить посещение общественных пространств

В ближайшее время жителям рекомендуют воздержаться от...

Советник премьера Литвы о случае кластерного заражения: вирус будет распространяться, это неизбежно (21)

Советник премьер-министра Литвы саулюса Сквернялиса...

|Maža didelių žinių kaina