В этой акции участвуют Литва, Россия, Норвегия, Австрия, Дания, Болгария, Испания, Сербия, Италия, Канада, США, Ирландия, Новая Зеландия, Польша и Германия.
Пикет организовал союз "Во имя семьи". Около площади С.Даукантаса появилась небольшая палатка, в которой разместились участники пикета, установили флаги стран-участников.
После вступительной речи участники пикета приглашали прохожих остановиться и послушать – включали записи с криками и плачем детей и родителей: так они кричат и плачут, когда их разлучают.
"Разве это похоже на благосостояние детей? Точно ли это доброе дело? Я хочу, чтобы это услышал парламент, президент, правительство. Мы хотим сказать: СТОП идеологии Barnevernet в Литве, СТОП всему этому геноциду литовского народа и разваливанию семей", – сказала одна из участниц пикета.
"Наши дети стали деньгами, это горько произносить, но матери стали суррогатными матерями. Мы родили детей, а дети - не наши, они государственные", – сказала женщина.
Она горько шутя сказала, что скоро "новорожденных будут забирать прямо из родильного отделения, потому что мат слишком слаба, чтобы о нем позаботиться".
Глава союза "Во имя семьи" Эдита Моркунене сказала DELFI, что пикет будет длиться два часа. Во время пикета показывали "похищения детей".
Моркунене сказала DELFI, что от идеи пикетировать у парламента отказались. По ее словам, парламент сейчас ничем уже не может помочь – он сам погряз в своих проблемах. Неясно даже, кто спикер в Литве.
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