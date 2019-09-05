По словам организаторов, на митинг профессор Витаутас Раджвилас пригласил и президента Гитанаса Науседу. Глава страны со среды находится с визитом в Брюсселе.

Митинг начнется у здания президентского дворца, потом переместится к зданию Литовской академии наук им. Врублевских, на котором висела памятная доска в честь Норейки. Там пройдет акция, во время которой отдадут дань памяти Норейке и всем борцам за свободу Литвы.

В митинге участвуют молодежное объединение ProPatria, Народный форум, Клуб инициативной группы Литовского саюдиса, Литовский союз борцов за свободу, Союз политзаключенных и ссыльных, Община политзаключенных и ссыльных и др. организации.

Напомним, что Норейка на посту главы Шяуляйского округа подписал документы об учреждении гетто и распределении имущества евреев. Защитники Норейки напоминают о его заслугах в борьбе с советской властью и то, что позже он выступал против нацистов.