По словам организаторов, на митинг профессор Витаутас Раджвилас пригласил и президента Гитанаса Науседу. Глава страны со среды находится с визитом в Брюсселе.
Митинг начнется у здания президентского дворца, потом переместится к зданию Литовской академии наук им. Врублевских, на котором висела памятная доска в честь Норейки. Там пройдет акция, во время которой отдадут дань памяти Норейке и всем борцам за свободу Литвы.
В митинге участвуют молодежное объединение ProPatria, Народный форум, Клуб инициативной группы Литовского саюдиса, Литовский союз борцов за свободу, Союз политзаключенных и ссыльных, Община политзаключенных и ссыльных и др. организации.
Напомним, что Норейка на посту главы Шяуляйского округа подписал документы об учреждении гетто и распределении имущества евреев. Защитники Норейки напоминают о его заслугах в борьбе с советской властью и то, что позже он выступал против нацистов.
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