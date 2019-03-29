#FridaysForFuture Vilnius - это часть всеобщего движения против глобального потепления. Подобные акции протеста проходят во всем мире.

Один из организаторов протеста в Литве Аусте Юозаоайтите сказала, что в других странах такие протесты проходят каждую пятницу, а в Литве решено протестовать раз в две недели. Цель протеста - подчеркнуть, что такое глобальное потепление, чем оно опасно. По словам Юозаоайтите, участники протеста надеются на внимание со стороны представителей власти, ассоциаций и хотят получить возможность проведения дискуссий о борьбе с глобальным потеплением.

Портал GRYNAS.lt напоминает, что протест #FridaysForFuture Vilnius на том же месте состоялся и 15 марта. Тогда СМИ и общество не обделили его своим вниманием.