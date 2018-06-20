Парламентский комитет по бюджету и финансам обсуждение предложенной правительством налоговой реформы, несмотря на то, что ее вехи вызывают разногласия и среди правящих. Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом даже зарегистрировали так называемые компромиссные предложения, связанные с налогами работников и взносами в "Содру".
Юристы утверждают, что если парламент примет реформу, то это будет не исправлением старой, а создание новой системы.
"Согласно предложению, взносы уже не будут переводить, мало того, сам вклад человека увеличивается, поэтому людям сложнее принять решение, участвовать ли дальше в этой системе, и это цель, о которой заявлялось ранее - снизить прямые обязательства "Содры" перед последующими поколениями - все понимаем, что в силу демографических перемен это будет сделать сложнее, чем сейчас – эта цель исчезла. Это один из критериев, почему, по моему мнению, эта реформа - не изменение, а создание новой системы", – сказала лектор Юридического факультета ВУ Вида Петрилайте.
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что ее организация не против реформы, она против спешки.
"То, какой должна быть налоговая и пенсионная система реформа, должны больше обсуждать работники, они должны быть вовлечены в этот процесс, понимать, что происходит, и у них есть право сказать, высказать свое мнение. Когда пройдут публичные консультации, мы можем говорить о принятии", – сказала Ругинене.
"Премьер считает, что критикующие реформу и пытающиеся остановить ее спешное принятие, не хотят, чтобы больше миллиона работников после реформы получили больше доходов. Но ведь никто не спросил ни у работников, ни у их представителей, какие связанные с трудовыми отношениями перемены им нужны. Для этого не оставили времени", - заметила она.
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