"Когда я проходила курс химиотерапии, все как бы было хорошо, а потом болезнь возобновилась, второй раз химиотерапия не помогла. Тогда я узнала об инновационном препарате, который идеально подходит мне по всем параметрам, но он не компенсируется. Каждый месяц на лекарства нужно 3403 евро. это биологический препарат. Он есть в Литве, проводят клинические курсы лечения, я не попала по той причине, что меня уже лечили, – рассказала Раминта. – Сейчас я должна покупать лекарства сама, несмотря на то, что работала, платила большие налоги, сейчас я вынуждена продавать землю, дом, чтобы купить лекарство".

"Спустя два месяца болезнь перестала распространяться", – сказала она. Врачи ей сказали, что она будет жить, пока будет принимать это лекарство.

"Закончатся деньги - и все.Сколько я пыталась получить через фонды, даже в других странах, но там фонды поддерживают только своих граждан", – сказала она, рассказав, что ей удалось получить скидку и препарат обходится ей в 3500 евро на два месяца.

"У меня есть подруга. Чтобы продлить ей жизнь нужно 6 доз препарата, одна доза стоит 6000 евро. У нее двое маленьких детей. Сейчас она ждет ремиссии...", – сказала Раминта, заметив, что это не единичные случаи.

Вайва рассказала, что врачи очень загружены, что у них времени нет на качественную беседу с пациентами. Она сказала, что есть инновационные способы лечения онкозаболеваний, но государство не компенсирует эти препараты.

Депутат Альгимантас Дамбрава предложил участникам протеста создать рабочую группу и письменно записать все проблемы.

На митинг пришел и глава Минздрава Аурелиюс Верига. Он выслушал собравшихся, но ничего конкретно предложить не мог.

Он сказал, что в 2018 году в список компенсируемых лекарств внесли 18 новых лекарств от рака, в 2019 - еще 9. "Мы идем вперед, конечно, мы не Германия, понемногу продвигаемся вперед", – сказал министр.