В воскресенье в Вильнюсе у здания Еврейской общины Литвы появилось изображение свастики, насыпанное землей.
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Фотографию свастики из земли с несколькими цветами в воскресенье разместили в фейсбуке. Ее опубликовала и Еврейская община Литвы.

Глава общины Фаина Куклянски сказала BNS 15 сентября, что такое происшествие во время Праздника народов и за неделю до Дня памяти жертв Холокоста в Литве вызывает обеспокоенность.

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"Уже давно не было такого явного проявления (антисемитизма – BNS) как на этот раз, а если еще иметь в виду все обстоятельства: и Праздник народов, и День памяти жертв Холокоста", – сказала она.

"В нашем здании было много детей, которые собирались на праздник народов. Иными словами, нас поздравили с этим праздником..." – сказала Куклянски.

"Настроение мрачное – не то слово", – заметила она.

Об инциденте сообщили в полицию, община намерена писать заявление в полицию.

Куклянски сказала, что не видит ответственной позиции государства в деле защиты еврейской общины. Она подчеркнула, что в других странах такая защита есть.

"Вы попробуйте во время любого праздника зайти в синагогу в любой Западной стране. Вас просто-напросто не впустят, если вас не знают. Повсюду стоит государственная охрана. Все начинается с мелочей, но потом они перерастают в серьезные вещи и не обращать на это внимание - это халатность", – сказала председатель общины.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал это происшествие жалким.

"Жалкое происшествие, его следует расследовать как можно скорее. Это нехарактерно для нас, на самом деле в последнее время таких выпадов не было и они не делают чести, конечно, надо расследовать как можно скорее и пресечь в корне", – сказал он BNS.

В начале августа община закрыла синагогу и свой офис, поскольку поступили угрозы. Через несколько дней деятельность общины и синагоги была возобновлена.

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