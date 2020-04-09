У заболевшей коронавирусом сбежавшей из больницы женщины изъяли документы и взяли подписку о невыезде

Исчезновение женщины в больнице было замечено в 15.45 ч., в 16.34 ч. полиция обнаружила ее дома. На скорой женщину вернули в больницу. На следующий день выяснилось, что женщина больна. У нее коронавирус наблюдается в легкой форме.
Полиция начала расследование в связи с нарушением правил карантина. Женщине грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или арест.
Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала DELFI, что 9 апреля женщине назначили подписку о невыезде, у нее изъяли документы.
Полиция не указала, где женщина находится в изоляции. Сообщается, что место для изоляции ей предоставил муниципалитет.
Женщина известна полиции как местная проститутка. Ранее она была судима за кражи, хранение наркотиков, нанесение телесных повреждений.
Поскольку женщина ехала из больницы домой на общественном транспорте, всех пассажиров автобуса 1G, которые ехали в нем с 15.30 до 16.30 ч. до Зеленого моста, и 6 троллейбуса, которые в это время ехали от Зеленого моста в сторону Панеряй, рекомендуют провести в изоляции 14 дней.
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