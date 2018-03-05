Вильнюсская мэрия намерена расторгнуть договор с организатором ярмарки Казюкаса компанией Vikšris из-за установленных нарушений.
© DELFI / Karolina Pansevič

Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярис 5 марта сообщил, что в выходные поступили сообщение о том, что разные субъекты платили за торговые места на ярмарке разные суммы. По его словам, сотрудники Службы отдела общественного порядка опросили торговцев и выяснили, что иностранцы платили за торговые места больше, чем литовские торговцы.

"Мы выявили и другие нарушения, установленные во время ярмарки. Мы обратимся, чтобы расторгнуть договор, поскольку были установлены грубые нарушения нескольких пунктов", – сказал он.

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По словам Подяриса, в ближайшее время будут рассматривать решения, которые улучшат организацию ярмарки, скорее всего, вопросом сборов налога на места торговли переймет мэрия.

"Мы считаем, что один из основных пунктов - это передать сбор платы за места мэрии, а не оператору. Оператор будет организовывать сам праздник", – сказал он.

Подярис надеется, что это поможет добиться прозрачности.

Он также предлагает обращаться всех торговцев, которые считают, что переплатили за место, к организатору с просьбой вернуть разницу. О проблемах торговцев просят сообщать по эл. почте kaziukas@vilnius.lt.

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