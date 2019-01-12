13 Января в Литве отмечается День защитников свободы в честь погибших 13 января 1991 г., когда военные подразделения Советского Союза штурмовали телевизионную башню и здание Комитета радио и телевидения. В то время советская власть с помощью военной мощи хотела свергнуть законную власть Литвы, объявившую 11 марта 1990 г. независимость страны от СССР.

Ночью 13 января 1991 г. у Телевизионной башни, здания Литовского комитета радио и телевидения погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гярбутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Витаутас Концявичюс, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимуленис, Витаутас Вайткус. Были ранены более тысячи безоружных людей.

Несмотря на то, что советским военным удалось захватить телебашню и здание Литовского радио и телевидения, однако они не осмелились атаковать многотысячную толпу, вставшую на защиту здания Верховного Совета – Восстановительного Сейма Литвы.