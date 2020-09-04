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Министерство науки, образования и спорта сообщает, что коронавирус установили у двоих учеников, которые заразились дома.
У учеников из Клайпеды и Расейняй диагностирован коронавирус
© DELFI / Domantas Pipas

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) указал, что COVID–19 был установлен у ученика клайпедской Консерватории им. С.Шимкуса.

Ученик на занятия не ходил. Однако летом он ездил в лагерь с другими ребятами из консерватории, поэтому школа продолжает смешанное обучение - сочетает контактный и удаленный способ преподавания. Школа контактирует с НЦОЗ. Предполагают, что ученик заразился от больного члена семьи. НЦОЗ получил информацию об этом случае 3 сентября.

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Коронавирус установили у 5-классницы Расейнской прогимназии "Шальтинё". С учетом указаний НЦОЗ, весь класс находится в изоляции, ребята учатся удаленно. Помещения в прогимназии продезинфицированы. Другие ученики ходят в школу.

НЦОЗ обращает внимание, что этот случай будет включен в завтрашнюю статистику.

На вопрос журналистов, означают ли зафиксированные в школах случаи коронавируса, что ученики вернутся к удаленному варианту обучения, министр здравоохранения Аурелиюс Верига ответил:

"Эта ситуация не является поводом для того, чтобы вводить удаленное обучение хотя бы в пределах одного города, не говоря уже о стране. Как уже не раз упоминалось, постараемся избежать массового удаленного обучения, будут применяться такие меры, чтобы родители могли ходить на работу. Удаленное обучение введут лишь в критическом случае".

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