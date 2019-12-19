11 декабря Клайпедский участковый суд постановил, что нет оснований не верить тайно работавшим полицейским, которые летом проверяли работу палангских баров. Протокол в отношении Пярнаваса был составлен 16 августа. Полиция проверяла, не продают ли в барах алкоголь в запрещенное время.

По данным стражей порядка, в 1.12 ч. во время контрольной покупки Сваюнас Пярнавас продал полицейскому в штатском 0,5 л пива. Лицензия была выдана на продажу алкоголя с 8 ч. утра до 1 ч. ночи Пярнавас подписал протокол и обещал составить объяснительную на отдельном листе.

9 сентября 2019 г. постановлением отдела общественного порядка Пярнавасу был назначен штраф в размере 200 евро. Молодой человек представил составленную адвокатом жалобу, в которой указал, что не были учтены все обстоятельства и поэтому "полицейские необоснованно и неверно оценили деятельность нарушителя".

В жалобе сказано, что он подал клиенту бокал, предполагая, что бармен налил безалкогольное пиво. Это указано в чеке.

Однако полицейские в протоколе указали, что помеченной 20-евровой купюрой заплатили за алкогольное пиво, которое им и дали. Адвокат уверяла, что юноша столкнулся с психологическим давлением: его посадили в служебный автомобиль и говорили, что если он сознается, его ждет штраф в размере всего 10 евро.

Сын бывшего комиссара указал, что не только столкнулся с давлением, но и его вынуждали свидетельствовать против себя.

Однако Клайпедский участковый суд указал, что "были получены необходимые объективные данные о нарушении и нет оснований не верить полицейским". Кроме того, сам Пярнавас составленный протокол не оспорил в день его составления.

Кроме того, суд решил, что заверения будто сын бывшего комиссара будто он не знал о своих правах и столкнулся с давлением, это защитная позиция. На протоколе стояла подпись самого Сваюнаса Пярнаваса, значит с протоколом он ознакомился, его права ему зачитали.

Пярнавас уверял, что сам пиво не наливал, только взял деньги у клиента и принес то, что дал бармен. А вот в своей объяснительной Пярнавас указал, что не знал, что может продавать алкоголь до 1 ч. Молодой человек уверяет, что писал под диктовку полицейских.

Суд постановил, что Пярнавасу по закону был назначен штраф в размере 200 евро.

Это постановление может быть в течение 20 дней обжаловано в суде высшей инстанции.