Несмотря на то, что в понедельник в Литве местами еще выпал снег, а кое-где наблюдалась и вьюга, у синоптиков есть хорошая новость – в ближайшие выходные воздух прогреется до 14 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Правда, по словам ученых, тепло придет ненадолго.

По словам синоптика Альвы Нагелите, в ближайшие дни будет холодно, но перемены уже не за горами.

"Сегодня и завтра будет морозно. Завтра днем уже начнутся перемены – сначала на западе небо заволокут облака, пойдет мокрый снег. На юго-западе - дождь", – прогнозирует синоптик.

Теплее завтра будет на востоке страны.

"Пока не придет зона осадков, в небе будет светить солнце. Воздух может прогреться до 4-6 градусов тепла, а на западе будет всего 2-3 градуса выше нуля", – сказала Нагелите.

Однако юго-восточный ветер принесет потепление.

Между тем доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Гинтаутас Станкунавичюс сказал, что уже сейчас средние показатели превышают норму.

"Уже сейчас можно считать, что в Литве установилось весеннее тепло – в последние дни в Литве температура на 0.5–1.5°C выше, чем многолетняя норма, однако ощутимое тепло прогнозируют в выходные – будет 7–14°C", – сказал ученый.

Правда, синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сказал, что несмотря на это, ожидаются осадки в виде дождя, а местами даже возможен снег.

"В четверг и в пятницу погода будет похожей. Как днем так и ночью ожидается небольшая облачность, на востоке возможны и осадки, но необильные.

В четверг ночью еще выпадет снег, но вскоре он перейдет в дождь. Днем уже будет идти дождь.

В пятницу и ночью и днем прогнозируют дождь. Может быть, только в Жемайтии кое-где выпадет снег. Температура ночью от -1 до 3 градусов тепла. Местами гололед. Днем будет 3-8 градусов тепла", – прогнозирует Кантаутас.

По его словам, в выходные также прогнозируют осадки – в субботу дождь. Ночью еще будет ниже нуля.

"Днем будет как в пятницу, около 3-8 градусов тепла. Облачно и дождливо. Будет идти небольшой дождь", – сказал собеседник.

Весенняя погода ожидается в воскресенье.

"Ночью будет выше нуля – 2-5 градусов тепла. Днем будет ясно, особенно ясная погода ожидается со второй половины дня. Температура будет подниматься намного быстрее, придет волна тепла. В воскресенье будет до 13 градусов выше нуля", – сказал Кантаутас.

Но, по словам Станкунавичюса, тепло придет ненадолго, поскольку в начале весны перепады температуры - это норма. Теплым будет и понедельник, но за тем придет волна холодного воздуха.

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