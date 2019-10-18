В ночь на субботу снова увеличится облачность, местами, наибольшая вероятность на западе, пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер, местами ожидается густой туман. Температура утром 7-12 градусов. Днем облачность постоянно будет меняться. Особых осадков не ожидается. Днем усилится ветер. Воздух днем прогреется до 13-18 градусов тепла.
В ночь на воскресенье на севере увеличится облачность, местами, в основном на северо-западе, пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Утром будет 7-12 градусов. Днем облака рассеются, особых осадков не ожидается. Температура поднимется до 14-19 градусов.
В понедельник облачность увеличится на северо-западе, там местами пройдут дожди. На остальной части территории без осадков. Ночью местами ожидается туман. Ночью будет 7-12, днем 14-19 градусов тепла.
Во вторник ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому пойдут небольшие дожди, днем дожди прогнозируют только местами. Усилится ветер. Похолодает – ночью будет 7-12, а днем всего 11-15 градусов тепла.
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