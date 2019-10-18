В пятницу днем над Литвой усилится зона высокого давления. В первой половине дня облачность будет выше, особенно на севере страны. Позже облаков станет меньше. В первой половине дня на севере еще местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 14-18, на юге до 19 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на субботу снова увеличится облачность, местами, наибольшая вероятность на западе, пройдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер, местами ожидается густой туман. Температура утром 7-12 градусов. Днем облачность постоянно будет меняться. Особых осадков не ожидается. Днем усилится ветер. Воздух днем прогреется до 13-18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье на севере увеличится облачность, местами, в основном на северо-западе, пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Утром будет 7-12 градусов. Днем облака рассеются, особых осадков не ожидается. Температура поднимется до 14-19 градусов.

В понедельник облачность увеличится на северо-западе, там местами пройдут дожди. На остальной части территории без осадков. Ночью местами ожидается туман. Ночью будет 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

Во вторник ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому пойдут небольшие дожди, днем дожди прогнозируют только местами. Усилится ветер. Похолодает – ночью будет 7-12, а днем всего 11-15 градусов тепла.

Общество

За сокрытие информации о курящих на балконах владельцам квартир в Литве будет грозить штраф 150 евро? (3)

Парламент Литвы обсуждал предложение в связи с...

Женщина, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки в Вильнюсе, требует закрыть стоянку (4)

Представители женщины, которая с автомобилем выпала из...

Arnas Mazėtis Skirmantas Malinauskas Nerijus Mačiulis

Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты (22)

"Представители среднего класса в Литве, получающие...

Профсоюз учителей Литвы сообщает о забастовке (11)

Один из крупнейших профсоюзов учителей в Литве...

После войны за посты в парламенте – новые рейтинги партий: чьи позиции изменились (2)

Новый опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai показал,...

TOP новостей

Arnas Mazėtis Skirmantas Malinauskas Nerijus Mačiulis

Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты (22)

"Представители среднего класса в Литве, получающие...

За что "Содра" может не выплатить больничный и даже попросить вернуть деньги (9)

В Литве распространяются слухи будто Фонд...

Женщина, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки в Вильнюсе, требует закрыть стоянку (4)

Представители женщины, которая с автомобилем выпала из...

За сокрытие информации о курящих на балконах владельцам квартир в Литве будет грозить штраф 150 евро? (3)

Парламент Литвы обсуждал предложение в связи с...

Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы

На рынке недвижимости уже в течение некоторого...