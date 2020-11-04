У пяти работниц разных магазинов Maxima диагностирован коронавирус

"В мире коронавирус распространяется все быстрее, заболевают и наши работники. Заболели еще 5. Одна из них находится в больнице, другие лечатся дома. Мы поддерживаем постоянную связь с больными. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся в изоляции. Мы консультируемся с Национальным центром общественного здравоохранения, выполняем все рекомендации", – сказала пресс-секретарь Maxima Эрнеста Дапкене.
COVID-19 инфекцию установили у работницы магазина Maxima XX в Каунасе, на ул. Шаркувос, 1А. В последний раз она была на работе 25 октября. Ни с коллегами, ни с покупателями она близко не контактировала.
Заболели две работницы в Клайпеде - магазина Maxima X, на ул. Х.Манто, 11, (в последний раз была на работе 26 октября). В изоляции находятся две ее коллеги. Кроме того, COVID-19 установили у работницы Maxima X, на ул. Найкупес, 18 (в последний раз была на работе 29 октября). У нее близких контактов не было.
Коронавирус установили у работницы производственного цеха при магазине Maxima XXX,на ул. В.Кудиркос, 3 (в последний раз была на работе 16 октября), в Мариямполе. Близких контактов не было.
У работницы Maxima XX в Мажейкяй на ул. Жемайтиёс, 20-2, также установлен коронавирус (в последний раз была на работе 21 октября). Близких контактов не было.
Maxima указала, что все магазины и помещения в них были продезинфицированы.
С начала пандемии коронавирус диагностировали у 75 работников Maximos, 27 из них уже выздоровели и вернулись на работу. 48 еще болеют.
Всего были проверены 1137 работников сети Maxima. 84 из них ждут результата теста.
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