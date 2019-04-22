В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного Иосифа (прообраз Христа), проданного братьями в рабство, а также евангельские притчи о бесплодной смоковнице и неправедных виноградарях, убивших сначала слуг своего господина, присланных за виноградом, а потом и его сына.

В Великий вторник вспоминают пророчество Христа о Страшном суде. В Великую среду - преступный замысел Иуды предать Учителя. В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря, на которой Христос установил таинство святого причащения и омыл ученикам ноги. Православные стремятся в этот день причаститься, а в кафедральных соборах совершается чин умовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

Великий четверг также известен как Чистый: по народной традиции, в этот день принято делать уборку в доме, приводить себя в порядок и красить пасхальные яйца. Однако суть Великого четверга для верующих заключается не в этом, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души к святому причащению.

Страстная пятница - самый скорбный день недели перед Пасхой, когда вспоминаются крестные страдания и распятие Христа. В этот день соблюдается самый строгий пост: по монастырскому уставу, в Великую пятницу не едят вообще. В храмах в этот день не служится божественная литургия - перед крестом читаются псалмы и Евангелие о страстях Господних.

Кроме того, в Великую пятницу совершается вынос Плащаницы - иконы Христа во гробе. Ее выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на украшенном цветами возвышении.

Великая суббота - день телесного погребения Иисуса и его сошествия в ад за душами праведников. В этот день в храме Воскресения Христова в Иерусалиме совершается вынос благодатного огня, символизирующего выход воскресшего Христа из гроба. В православных храмах в Великую субботу освящают пасхальные куличи и яйца.

Как поясняет "Российская газета", "освящение" - это бытовой термин: окропление пасхальных угощений святой водой не делает их святынями. Верующим таким образом дается благословение на скоромную (не постную) пищу.

Верующим в Страстную неделю рекомендуется чаще бывать в храме, проникнуться атмосферой этих дней, посвятить это время покаянию и постижению смысла происходящего, не предаваться суете, не забывать об окружающих, помогать нуждающимся.