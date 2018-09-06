У посольства РФ в Литве напомнят о пытках в российских и советских тюрьмах

В последнее время многие средства массовой информации стали сообщать о фактах насилия по отношению к заключенным со стороны сотрудников российских исправительных учреждений и отделов полиции. Достоянием общественности стали сообщения об избиении Евгения Макарова в ярославской ИК-1, смерти заключённых во Владимирском централе, в брянской ИК-6 и другие случаи).

Пытки в ИК-1 Ярославля © Stop kadras

"Пытки в российских тюрьмах и отделах полиции существовали всегда. Но если раньше информация из застенок доходила частично и обрывочно, то теперь это стало достоянием широкого круга общественности и даже представители УФСИН признали наличие проблемы", – отмечается в пресс-релизе акции, размещённой в социальной сети Facebook.

Организаторы акции решили привлечь еще большее внимание к проблеме пыток и провести инсталляцию под названием "Россия пыточная".

"В 14:00 мы соберемся у посольства России в Литве и развесим на близлежащих деревьях рисунки, иллюстрирующие пытки как в нынешних российских тюрьмах, так и в советском ГУЛАГе", – заявили организаторы акции.

Тем самым они планируют подчеркнуть преемственность российского УФСИН и их советских предшественников.

"Мы хотим, чтобы наше мероприятие в Вильнюсе дало старт долгосрочной кампании по привлечению внимания мировой общественности к пыткам в России. На сегодняшний день предварительно согласились провести аналогичные акции у посольств России наши коллеги в Тбилиси и Праге", – говорится в описании акции.