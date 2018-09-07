Арт-инсталляция под названием "Россия пыточная" была проведена сегодня, 7 сентября, у территории российского посольства в Литве. Организаторами акции выступили политические беженцы из РФ и российское общественно-сетевое движение "Открытая Россия".
© Фото организаторов

Обе стороны проезжей части, ведущей к воротам российского посольства, временно превратились в импровизированную выставку. Редкие прохожие, а также полицейские, прибывшие для обеспечения правопорядка во время акции, увидели необычные кадры. На деревьях были развешаны рисунки, иллюстрирующие разные виды применяемых в тюрьмах РФ пыток и подробные описания их, а на последнем дереве на пути к зданию посольства был размещен самодельный указатель со стрелочкой, указывающей направление, и надписью "Территория пыток".

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Организаторы инсталляции объяснили, что решили привлечь внимание общественности к тому беспределу, который происходит в настоящее время в российской правоохранительной и пенитенциарной системах.

У посольства РФ в Литве напомнили о пытках в российских и советских тюрьмах
© Фото организаторов

"Пытки в российских тюрьмах существовали всегда. И в отделах полиции тоже пытают. Однако именно в последнее время ситуация получила широкую огласку, после появления кадров избиения сотрудниками исправительной колонии в Ярославле заключенного Евгения Макарова. Наличие проблемы признала даже УФСИН. Однако, казалось бы, что после этого ситуация должна начать улучшаться. Тем не менее, в СМИ и к правозащитникам продолжает просачиваться информация из российских тюрем. Здесь мы можем вспомнить и загадочные смерти во Владимирском централе, и смерть заключенного в брянском СИЗО, и десятки других случаев по всей стране. Это означает, что гражданское общество еще недостаточно надавило на соответствующие органы, которые должны навести порядок в этой сфере. Поэтому мы дополнительно решили привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации", - пояснил участник "Открытой России" Антон Кравченко, ранее работавший инспектором в следственном изоляторе в РФ.

У посольства РФ в Литве напомнили о пытках в российских и советских тюрьмах
© Фото организаторов

По словам заместителя председателя "Открытой России" Дмитрия Семенова, этим мероприятием они также хотели донести еще один месседж - фактически ситуация не поменялась со времен советского ГУЛАГа и нынешний УФСИН является преемником той системы. "На наших рисунках вы можете видеть кадры пыток, применявшихся в советских тюрьмах и иллюстрации сегодняшних дней. На них много общего", - сказал он.

Активисты хотят, чтобы акция получила свое продолжение и в других городах, как России, так и мира. Уже, по их информации, похожее мероприятие прошло в Астрахани. Также планируются акции в Ульяновске, Москве, Праге и Тбилиси.

Во время инсталляции можно было заметить мужчину в костюме, который изначально подошел к полицейским и о чем-то с ними поговорил. Потом начал с улыбкой рассматривать рисунки. Организаторы предположили, что это сотрудник посольства. Собственно, это подтвердили и сотрудники полиции, сказав, что этот человек хотел, чтобы стражи порядка как-то вмешались в происходящее. Однако они ответили, что были заблаговременно уведомлены о данном мероприятии и все происходит в соответствии с законом.

У посольства РФ в Литве напомнили о пытках в российских и советских тюрьмах
© Фото организаторов
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