DELFI получил информацию о том, что в Лондоне дело обстояло именно так.
"В посольстве Литвы очень большая очередь. Много людей, которые заранее не зарегистрировались для участия в голосовании. Используют только три компьютера, очередь почти не двигается. Люди злятся", – сообщал DELFI читатель.
По его словам, голосование в Великобритании было организовано очень плохо.
"Они уходят, не дожидаясь своей очереди, некоторые с детьми. Сейчас кажется, что большая часть не дождется своей очереди", – заметил он.
Другая гражданка Литвы сказала DELFI, что ей в очереди стоять не пришлось, потому что с детьми пропускают без очереди: "Только очень много людей".
Председатель общины литовцев в Великобритании Даля Асанавичюте сказала DELFI, что она находилась в посольстве, видела очередь.
"Активность очень велика, если честно, мы не ожидали такой активности. На голосование зарегистрировались 20 000 человек.
Это рекорд. На выборах в парламент в 2016 году голосовали всего 5000. Похоже, сегодня наши ожидания восполнились с лихвой", – сказала она.
В Великобритании можно было голосовать в 4 местах, во всех стояли очереди.
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