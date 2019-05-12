Во время голосования в первом туре президентских выборов и на референдумах очередь стояла не только на избирательных участках в Литве, но и за границей. Граждане Литвы стояли у зданий посольств за рубежом часами, чтобы выразить свою волю.
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DELFI получил информацию о том, что в Лондоне дело обстояло именно так.

"В посольстве Литвы очень большая очередь. Много людей, которые заранее не зарегистрировались для участия в голосовании. Используют только три компьютера, очередь почти не двигается. Люди злятся", – сообщал DELFI читатель.

По его словам, голосование в Великобритании было организовано очень плохо.

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"Они уходят, не дожидаясь своей очереди, некоторые с детьми. Сейчас кажется, что большая часть не дождется своей очереди", – заметил он.

Другая гражданка Литвы сказала DELFI, что ей в очереди стоять не пришлось, потому что с детьми пропускают без очереди: "Только очень много людей".

Председатель общины литовцев в Великобритании Даля Асанавичюте сказала DELFI, что она находилась в посольстве, видела очередь.

"Активность очень велика, если честно, мы не ожидали такой активности. На голосование зарегистрировались 20 000 человек.

Это рекорд. На выборах в парламент в 2016 году голосовали всего 5000. Похоже, сегодня наши ожидания восполнились с лихвой", – сказала она.

В Великобритании можно было голосовать в 4 местах, во всех стояли очереди.

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