Также запрещается движение велосипедов и пешеходов по аллее К.Шкирпос вдоль Вильняле. На аллею К.Шкирпос сможет попасть только обслуживающий транспортм а также те, кто там живет и работает.
В сообщении мэрии сказано, что пешеходов и велосипедистов просят перемещаться по ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё.
Участников движения просят проявлять бдительность, соблюдать ПДД и указания регулировщиков.
13 октября музей обратился к компании Grindа.
"Тогда на юго-восточном склоне, около аллеи К.Шкирпос, ситуация была намного хуже. Просто попросили предпринять меры для запрещения движения пешеходов. Мы видели, что что-то может произойти, просили ограничить движение пешеходов, они это сделали. Они приехали вечером и установили ограждения. Реально эти ограничения действуют с 13 октября. Я как понимаю, они сейчас полностью запрещают движение. Предпринимают дополнительные меры, это неплохо, поскольку дождь возвращается", – сказала BNS представитель музея Живиле Стадалите.
Состояние символа Литвы горы Гедиминаса значительно ухудшилось в прошлом году осенью, после оползней на северо-западном склоне.
Вильнюсская мэрия объявила чрезвычайную ситуацию.
В это году во время раскопок на юго-восточном склоне горы были обнаружены человеческие останки. Уже практически установлено, что там были и останки известных участников восстания 1863 г. – Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.
Депутаты предлагают на Рождество выплатить пенсионерам по 100 евро надбавки к пенсиям (2)
Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза...
У памятников советским воинам – таблички с информацией о том, что надписи не верны (81)
Мэрия Биржайского района по собственной инициативе...
Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (9)
В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...
У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (23)
Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...
Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (19)
Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
TOP новостей
Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (19)
Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
Депутаты предлагают на Рождество выплатить пенсионерам по 100 евро надбавки к пенсиям (2)
Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза...
У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (23)
Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...
Ночь в Вильнюсе: водитель ехал на скорости 135 км/ч (8)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (9)
В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...