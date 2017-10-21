Также запрещается движение велосипедов и пешеходов по аллее К.Шкирпос вдоль Вильняле. На аллею К.Шкирпос сможет попасть только обслуживающий транспортм а также те, кто там живет и работает.

В сообщении мэрии сказано, что пешеходов и велосипедистов просят перемещаться по ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё.

Участников движения просят проявлять бдительность, соблюдать ПДД и указания регулировщиков.

13 октября музей обратился к компании Grindа.

"Тогда на юго-восточном склоне, около аллеи К.Шкирпос, ситуация была намного хуже. Просто попросили предпринять меры для запрещения движения пешеходов. Мы видели, что что-то может произойти, просили ограничить движение пешеходов, они это сделали. Они приехали вечером и установили ограждения. Реально эти ограничения действуют с 13 октября. Я как понимаю, они сейчас полностью запрещают движение. Предпринимают дополнительные меры, это неплохо, поскольку дождь возвращается", – сказала BNS представитель музея Живиле Стадалите.

Состояние символа Литвы горы Гедиминаса значительно ухудшилось в прошлом году осенью, после оползней на северо-западном склоне.

Вильнюсская мэрия объявила чрезвычайную ситуацию.

В это году во время раскопок на юго-восточном склоне горы были обнаружены человеческие останки. Уже практически установлено, что там были и останки известных участников восстания 1863 г. – Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.