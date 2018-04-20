Организатор праздника Дня конопли Андрюс Осадчис сказал DELFI, что собравшиеся просто жаждут свободы. "это не смелость. Ощущение свободы прирожденное право", – сказал он.

По его словам, это был не пикет и не митинг. "В прошлом году это была встреча, в этом – праздник. И чем дальше, тем больше будет праздник", – сказал Осадчис.

"Собрались свободные люди, расслабились. Все за то, чтобы Литва шла к прогрессу", – сказала жительница Вильнюса Симона. 23-летняя девушка пришла не одна, а с друзьями.

Около 16 ч. появились выступающие. Первым на сцену взошел мэр Виьнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Хочу поприветствовать все собравшихся из Вильнюса и других городов. Здесь - бастион свободы. Я хочу сказать, что вокруг могут бесчинствовать неумехи и варвары, но этот город будет городом свободных людей, и мы сможем ясно сказать, что сажать людей в тюрьму, если они не сделали ничего плохого - как минимум неразумно. Это может быть незаконно, это можно назвать неизбежным, но это несправедливо", – раскритиковал Шимашюс действующие законы.

Он назвал нынешнюю политику "глупой" и поблагодарил собравшихся за то, что они могут помочь изменить ее.

30-летний паневежец сказал прямо: "Я курю коноплю и не скрываю этого. Мы - взрослые люди. Я не говорю о молодежи, говорю о людях, которые создали семью, о творческих, работающих людях, участвующих в культурной жизни. Многие курят, так давайте "посадим" их всех и посмотрим, что будет".

Тадас из Паневежиса сказал, что те, кто пришел к парламенту - смелые люди: "Если бы они не были смелыми – они бы не пришли. Многие боятся публичности. Но давайте говорить об этом, собираться и тогда что-то изменится".