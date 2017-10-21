Уже появились и устанавливают у памятников советским воинам таблички с надписями о том, что информация на них не верна, пишет Lietuvos žinios.
"Мы считаем, что таким образом участвуем в отражении исторической правды и сделали хорошее дело. Однако мы не удивимся, если наши усилия оценят, как самоуправство и за это нам дадут по шапке", – сказал Lietuvos žinios представитель отдела охраны культурного наследия мэрии Биржайского района Далюс Микелёнис.
Каждая табличка обошлась мэрии в 16 евро.
Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис сказал, что мэрии могут по собственному желанию устанавливать у памятников таблички, им для этого не нужны никакие директивы сверху.
У памятников советским воинам – таблички с информацией о том, что надписи не верны (9)
Мэрия Биржайского района по собственной инициативе...
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