Мэрия Биржайского района по собственной инициативе оборудовала у памятников в местах захоронения советских воинов таблички, на которых сказано, что надписи на памятниках не соответствуют исторической правде.
Audrius Skaistys
© Asmeninis archyvas

Уже появились и устанавливают у памятников советским воинам таблички с надписями о том, что информация на них не верна, пишет Lietuvos žinios.

"Мы считаем, что таким образом участвуем в отражении исторической правды и сделали хорошее дело. Однако мы не удивимся, если наши усилия оценят, как самоуправство и за это нам дадут по шапке", – сказал Lietuvos žinios представитель отдела охраны культурного наследия мэрии Биржайского района Далюс Микелёнис.

Каждая табличка обошлась мэрии в 16 евро.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис сказал, что мэрии могут по собственному желанию устанавливать у памятников таблички, им для этого не нужны никакие директивы сверху.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

У памятников советским воинам – таблички с информацией о том, что надписи не верны (9)

Мэрия Биржайского района по собственной инициативе...

Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (4)

В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...

У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (4)

Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...

Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (15)

Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...

Выходные в Литве: один день дождь, а на следующий солнце и холод (2)

В эти выходные ожидается контрастная погода. В субботу...

TOP новостей

Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (4)

В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...

Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (15)

Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...

У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (4)

Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...

Ночь в Вильнюсе: водитель ехал на скорости 135 км/ч (5)

В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...

Выходные в Литве: один день дождь, а на следующий солнце и холод (2)

В эти выходные ожидается контрастная погода. В субботу...