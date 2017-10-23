Уже устанавливаются таблички, поясняющие что надписи на них не следует воспринимать как истину, сообщила в субботу газета Lietuvos zinios.

"Мы чувствуем, что внесли вклад в отражение исторической правды и считаем что сделали правильно. Однако мы бы не удивились, если бы наши усилия были бы оценены как своеволие, и мы бы получили за это по шапке", - признался в интервью изданию отвечающий за вопросы охраны памятников в Биржайском районном самоуправлении Далюс Микелёнис.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления свободны добавлять поясняющий таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.