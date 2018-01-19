Жители, которые не предоставили мэриям и староствам информацию о месте жительства, по закону, должны сделать это до 31 марта.

На учет на 12 месяцев могут поставить людей, которые по независящим от них причинам не могут декларировать место жительства, например, если владельцы жилья, где они живут, не хотят разрешать им декларировать место жительства в своей квартире. В таких и подобных случаях они должны предоставить информацию о фактическом месте жительства староству или мэрию вместе с просьбой включить их в список, указав фактическое место жительства и экономические, социальные или личные интересы на территории данной мэрии.

Если в течение 12 месяцев их ситуация не изменится, они могут подать еще одну заявку, чтобы продлить срок декларации еще на 12 месяцев.

Как и прежде в такой список включают бездомных, воспитанников детских домов и домов опеки, осужденные, отбывающие срок наказания, получившие убежище иностранцы и люди, которые по решению суда находятся в специализированных клиниках.

По данным Центра реестра, пользу декларации ощутят и жители - к примеру, при подаче заявок на посещение детских садов и школ, которые находятся ближе к дому и распределении денег на инфраструктуру.

Центр реестра напоминает, что жители Литвы, которые переехали в другое место или вернулись в Литву обязаны декларировать место жительства в течение месяца.