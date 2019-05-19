Взрыв произошёл в районе пирамид Гизы во время проезда туристического автобуса рядом со строящимся музеем Великого Египта, в результате детонации расположенного в заборе рядом с музеем взрывного устройства.
Во время инцидента пострадали 17 человек, среди них - граджане Египта и ЮАР. Погибшие не зафиксированы.
Посольство Литвы в Египте продолжает следить за ситуацией.
У МИД Литвы нет данных о том, что во время взрыва в Египте пострадали граждане Литвы
Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...
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