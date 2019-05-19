У МИД Литвы нет данных о том, что во время взрыва в Египте пострадали граждане Литвы

Взрыв произошёл в районе пирамид Гизы во время проезда туристического автобуса рядом со строящимся музеем Великого Египта, в результате детонации расположенного в заборе рядом с музеем взрывного устройства.

Во время инцидента пострадали 17 человек, среди них - граджане Египта и ЮАР. Погибшие не зафиксированы.

Посольство Литвы в Египте продолжает следить за ситуацией.