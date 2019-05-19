Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье сообщило, что данные о том, что в результате взрыва в Египте пострадали граждане Литве, отсутствуют.
Bombos sprogimas Gizoje
© AFP / Scanpix

Взрыв произошёл в районе пирамид Гизы во время проезда туристического автобуса рядом со строящимся музеем Великого Египта, в результате детонации расположенного в заборе рядом с музеем взрывного устройства.

Во время инцидента пострадали 17 человек, среди них - граджане Египта и ЮАР. Погибшие не зафиксированы.

Посольство Литвы в Египте продолжает следить за ситуацией.

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Общество

У МИД Литвы нет данных о том, что во время взрыва в Египте пострадали граждане Литвы

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