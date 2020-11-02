aA
У мэра Паневежиса Ритиса Рачкаускаса диагностировали коронавирус. Об этом в воскресенье он сообщил в социальной сети Facebook, пишет портал Jūsų Panevėžys.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

"С прошлого воскресенья я нахожусь в изоляции, поскольку мне сообщили о том, что я контактировал с больным. У меня не было никаких проблем со здоровьем, в пятницу я сдал тест, а вечером появились первые симптомы. В субботу результат – тест положительный", – писал Рачкаускас.

Он сказал, что в первый день было тяжело из-за высокой температуры, сейчас ему уже лучше. "Надеюсь этим все и закончится. Какое-то время придется работать из дома. Практика уже есть, значит, больших проблем не будет. Давайте беречь себя и других", – писал глава города.

На минувшей неделе сообщили о том, что коронавирус установили у 6 работников администрации Паневежского муниципалитета. Администрация мэрии работает удаленно до 6 ноября.

"Мы делаем все возможное, чтобы вирус не распространялся среди работников и активно сотрудничаем с работниками Национального центра общественного здравоохранения", – сказал глава администрации Томас Юкна.

Все работники, у которых диагностировали COVID-19, и их контакты находятся в изоляции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве возможны перемены – уже планируют отмену введенных "крестьянами" ограничений по продаже алкоголя (75)

Либералы , которые намерены войти в состав новой...

Из-за коронавируса в Литве из больниц выписывают пациентов (18)

Коронавирус в Литве заставил менять порядок...

Даже коронавирус не заставил дзукийцев изменить традиции: собрались у костра и в карантин (10)

В деревне Маргёнис (Варенский район) сохранилась...

У мэра Паневежиса диагностировали коронавирус (6)

У мэра Паневежиса Ритиса Рачкаускаса диагностировали...

Как будто и нет никакого вируса: в воскресенье в Паланге собрались толпы людей (13)

1 ноября, в воскресенье, несмотря на просьбы...

|Maža didelių žinių kaina