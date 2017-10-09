У лишившихся работы в Литве – возможность получить больше денег

Несмотря на критику нового Трудового кодекса, люди, лишившиеся работы финансово стали лучше защищены.

К сожалению, не все работающие знают, какую помощь они могут получить от государства. С 1 июля лишившиеся работы люди, если у них есть необходимый стаж, могут рассчитывать на пособие безработицы в течение 9, а не 6 месяцев.

Правда, нужно иметь 12-тимесячный стаж за последние два года. Кроме того, пособие по безработице будет намного выше.

Постоянная часть выплаты будет связана с минимальной зарплатой – она будет составлять 30% действующей минимальной зарплаты, а переменная часть составляет средний размер страховых доходов человека, когда он работал.

Однако люди, которые больше пяти лет проработали на одном рабочем месте и уволенные по инициативе работодателя, могут рассчитывать на дополнительные долговременные выплаты.

Эти средства им будут выплачивать из Фонда долгосрочных трудовых выплат. Директор Паневежского отделения "Содра" Альфредас Петраускас сказал, что для получения этих выплат нужно отвечать некоторым критериям.

На пособие по безработице смогут претендовать люди, проработавшие на одном месте не меньше 5 лет: если стаж 5-10 лет, то выплата будет в размере одной средней зарплаты, если 10-20 лет – двух, если больше 20 лет – трех.

Правда, если работник ушел с работы по собственному желанию или был уволен по статье, то выплата ему не полагается.

Несмотря на то, что это новшество действует с 1 июля, такие выплаты получило небольшое количество людей – целых 80% лишившихся работы людей за такими выплатами не обращались, несмотря на то, что они им полагаются.