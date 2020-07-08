У каунасской полиции - новый автомобиль без опознавательных знаков: любителей скорости "видят" даже за сотни метров

Новый автомобиль VW Passat обошелся муниципалитету Каунасского района в 27 тысяч евро, еще 1,7 тысячи евро полиция заплатила за установленное в нем специальное оборудование.

Внутри есть два радара, спереди и сзади. Они позволяют фиксировать скорость движения автомобилей во всех направлениях, как при движении полицейской машины, так и при стоянии на обочине.

По словам представителей полиции, технические возможности позволяют фиксировать нарушителей на расстоянии до 500 метров, но на самом деле, в зависимости от местности, эффективное расстояние измерения составляет около 200 - 300 метров.

Во время презентации новой полицейской машины было отмечено, что патрулирующие сотрудники будут работать без контакта с правонарушителями. Это означает, что нарушение правил дорожного движения будет зафиксировано, затем водителям нужно будет оплатить штрафы.

По словам представителей полиции Каунасского округа, такой метод значительно снижает риски коррупции, а также лишает водителей возможности спорить с сотрудниками полиции.

С нарушителями свяжутся только в исключительных случаях, когда зарегистрировано хулиганское вождение или необходимо остановить автомобиль.