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Отныне дорожная полиция Каунасского уезда имеет в своем арсенале пятую машину, не обозначенную специальными знаками и оснащенную оборудованием для измерения скорости. Он был куплен и передан полицейским муниципалитетом Каунасского района. Пока что новое "оружие" полиции не будет измерять скорость на дорогах, так как измерительные приборы еще не проверены.
У каунасской полиции - новый автомобиль без опознавательных знаков: любителей скорости "видят" даже за сотни метров
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Новый автомобиль VW Passat обошелся муниципалитету Каунасского района в 27 тысяч евро, еще 1,7 тысячи евро полиция заплатила за установленное в нем специальное оборудование.

Внутри есть два радара, спереди и сзади. Они позволяют фиксировать скорость движения автомобилей во всех направлениях, как при движении полицейской машины, так и при стоянии на обочине.

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По словам представителей полиции, технические возможности позволяют фиксировать нарушителей на расстоянии до 500 метров, но на самом деле, в зависимости от местности, эффективное расстояние измерения составляет около 200 - 300 метров.

Во время презентации новой полицейской машины было отмечено, что патрулирующие сотрудники будут работать без контакта с правонарушителями. Это означает, что нарушение правил дорожного движения будет зафиксировано, затем водителям нужно будет оплатить штрафы.

По словам представителей полиции Каунасского округа, такой метод значительно снижает риски коррупции, а также лишает водителей возможности спорить с сотрудниками полиции.

С нарушителями свяжутся только в исключительных случаях, когда зарегистрировано хулиганское вождение или необходимо остановить автомобиль.

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