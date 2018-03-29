У храма в Швекшне появилось "пасхальное" дерево

Издание Švėkšnos naujienos сообщает, что в этом году по инициативе Швекшнского содружества инвалидов дерево украсили более 16 000 крашенок. Кроме того, дерево украшено в цветах литовского флага.

Фотография Дануте Гайлюнене привлекла внимание пользователей интернета. Сначала снимок появился на популярном сайте We love Lithuania.

Это "пасхальное" дерево украшено в Швекшне и находится рядам с храмом Св. Апостола Иакова.