Информационные стенды о переправе во вторник официально открыли посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.
Есть предположение о том, что Наполеон наблюдал за переправой своей армии в 1812 году именно с этого холма.
"Я верю, что это место побудит каунасцев и гостей города интересоваться историей и позволит любоваться прекрасной панорамой, которую видел Наполеон", – сказал на мероприятии мэр Каунаса.
На стендах, установленных у подножья и на смотровой площадке холма изображена картина "Переправа Наполеон через Неман 12 июня 1812 года".
Также обновлена и тропа, лестница, ведущая на смотровую площадку, облагорожена территория.
Высота холма составляет 63,6 метров, к юго-востоку от него в Неман втекает река Йиеся.
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