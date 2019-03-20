У Каунасского Холма Наполена (городище Йиеся) увековечена память об исторической переправе Французского императора через Неман.
Atsinaujinusio Napoleono kalno pristatymas
© Kauno miesto savivaldybė

Информационные стенды о переправе во вторник официально открыли посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис.

Есть предположение о том, что Наполеон наблюдал за переправой своей армии в 1812 году именно с этого холма.

"Я верю, что это место побудит каунасцев и гостей города интересоваться историей и позволит любоваться прекрасной панорамой, которую видел Наполеон", – сказал на мероприятии мэр Каунаса.

На стендах, установленных у подножья и на смотровой площадке холма изображена картина "Переправа Наполеон через Неман 12 июня 1812 года".

Также обновлена и тропа, лестница, ведущая на смотровую площадку, облагорожена территория.

Высота холма составляет 63,6 метров, к юго-востоку от него в Неман втекает река Йиеся.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Белорусы Литвы требуют появления родного языка на памятниках повстанцам 1863-1864 гг (5)

Девять общественных организаций белорусов Литвы...

После публичной критики мэр Вильнюса остановил реконструкцию парка Сапег (2)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после публичной...

Atsinaujinusio Napoleono kalno pristatymas Atsinaujinusio Napoleono kalno pristatymas

У холма Наполеона в Каунасе увековечена память о его переправе через Неман (16)

У Каунасского Холма Наполена (городище Йиеся)...

Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (10)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...

Депутаты определились, как и на какое время можно оставлять детей без взрослых (3)

Парламентский комитет по вопросам социальных дел и...

TOP новостей

Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу (23)

"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие...

„Baltik vairo“ surinkimo linija Žilvinas Dubosas „Baltik vairo“ dažymo linija „Baltik vairo“ sandėlis

Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (232)

Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...

С апреля вступает в силу новый закон, который касается молодых водителей

С 1 апреля 2019 года в Литве увеличивают срок годности...

Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20...

Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (10)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...