У эксперта есть весть для жителей старых многоэтажек в Литве: в случае опасности, ситуация будет печальная

Сейчас в многоквартирных домах живет около 60% жителей Литвы. Большая часть живет в старых многоквартирных домах, построенных в советское время, когда действовали другие строительные регламенты и главным было не качество, а количество. Действующие в Литве правила техники безопасности распространяются на новые постройки.

Заведующий кафедры стройматериалов и пожарной безопасности технического университета им. Гедиминаса Ритольдас Шукис сказал Delfi, что в советское время при строительстве многоквартирных домов план эвакуации в случае пожара не предусматривался.

"Со старыми многоквартирными домами – большая беда. Выход один, поэтому в случае пожара, если что-то горит, в подъезде дым, человеку эвакуироваться будет сложно", – сказал эксперт.

Он сказал, что в 2011 году в Литве приняли новые правила пожарной безопасности жителей, согласно которым жилые дома делят на 4 группы. Для каждой предусмотрено отдельное количество выходов, уровней и т.д.

"Например, если дом не выше 15 м, в нем достаточно оборудовать один выход для эвакуации, если выше, то два", – сказал Шукис.

"Не меньше двух выходов. И обязательно по лестнице в подъезде. В таких подъездах не должен накапливаться дым, они должны проветриваться, должно быть давление, которое не допускает скопление дыма", – сказал эксперт.

Портал Delfi обратился в строительные компании с вопросом, оборудуют ли они в домах эвакуационные выходы. На запрос ответили не все компании. Компания Citus заверила, что руководствуется всеми требованиями законов в вопросе безопасности.

Компания Eika указала, что при разработке эвакуации учитывает назначение помещений, высотность зданий и площадь этажей: "Чем выше дом, тем более жесткие требования не только при проектировании эвакуации, но и при выборе конструкций, отделки фасадов, инженерных систем и т.д."

Что такое аварийный выход? В правилах сказано, что это путь, ведущий из помещений на открытый балкон или лоджию площадью не меньше 1,2 м с устойчивыми к огню стенами, это может быть лоджия или балкон с пожарной лестницей; или путь в помещение, защищенное на случай взрыва или пожара, из которого жители самостоятельно могут выбраться из здания.

В построенных в советское время домах аварийного выхода нет. Что делать жителям? Шукис сказал, что в таких случаях только сами жители могут позаботиться о своей безопасности: поддерживать порядок в подъезде, не заставлять его мебелью и другими вещами, которые могут мешать передвижению.

Такие же советы дает и представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас. Он подчеркнул, kadчто проход должен быть свободен в любое время дня и ночи.

"В многоквартирных домах основная проблема - заставленные, закрытые или упраздненные пути эвакуации или аварийный выход. Ситуации бывают разные – или мебель на пути или решетки, которыми закрыт проход. Чаще всего жители делают это ради соблюдения личного пространства и безопасности, чтобы посторонние не ходили на балконы" – сказал Гуджяускас.

Он заметил, что в некоторых домах (если они выше 9 этажей) бывают дополнительные аварийные выходы с одного этажа на другой через люки, на балконах. Но нередко жители самовольно их упраздняют (закрывают люки, срезают лестницы и т.д.), несмотря на то, что в случае пожара это может быть единственный путь для спасения.

Специалисты напоминают, что надо делать в случае пожара: "Если пожар возник в вашей квартире, главное – как можно скорее покинуть помещение и закрыть дверь, чтобы дым не выходил в подъезд. В безопасном месте вызвать пожарных, предупредить соседей. Если пожар возник не в вашей квартире, а подъезд задымлен, лучше остаться в квартире, хорошо закрыть дверь, выйти на балкон или открыть окно и вызывать помощь".

Во время пожара запрещается пользоваться лифтом, поскольку если пропадет электричество, человек может оказаться в ловушке и погибнуть. Кроме того, нельзя возвращаться в горящее здание за документами и ценными вещами.