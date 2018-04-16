Об этом в воскресенье в Facebook написал сам мэр и выложил фотографию незнакомца. Шимашюс возмущен этим происшествием. Он заметил, что ни у кого нет права пугать его семью, однако в полицию мэр не обращался.

"Сегодня, когда я с детьми вернулся домой, у входа обнаружил вот такого энлонавта (уфонавт), который хотел задать мне вопросы как мэру. Спросить о том, почему "так мягко" наказывают тех, кто ставит автомобили на газонах. Я отвечу на вопрос. Но сейчас речь о другом. Я очень зол, поскольку ни у кого нет права пугать мою семью. Спокойствие домочадцев я буду оберегать всеми способами", – писал мэр.

Он призвал всех граждан, у которых есть какие-либо вопросы, приезжать на встречу в мэрию и не впутывать в это его семью.

"Многие пишут, что надо обращаться в полицию. Я не собираюсь этого делать. У полиции и без этого много работы. Похоже, для этого человека в маске это станет уроком - я думаю, он просто не понимал, что делал", – сказал Шимашюс.

Он указал, что считает этот случай единичным и за свою безопасность не опасается.

Журналист Андрюс Тапинас указал, что опознал человека в маске по одежде. Он сказал, что этот человек участвовал в одной из акций протеста: "Где-то в Facebook есть его профиль, он организует анонимные акции протеста. Но одно дело - протест или перформанс на улице, а иное – у дома человека".